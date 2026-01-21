Câte proteine trebuie să consumăm zilnic, potrivit noilor recomandări. Mihaela Bilic: Ne întoarcem la o normalitate!

Nutriționistul Mihaela Bilic arată că noile recomandări aleimentare venite de la specialiștii americani ne spun să consumăm mai multe proteine, deși în trecut grăsimea de origine animală era pusă la zid. Astfel, s-a ajuns ca de la 0,8g/kg corp/zi, doza de proteine recomandată să crească la 1,2-1,6g.

"Oare s-a întors lumea/piramida alimentară cu susul în jos? Ne-am obișnuit ca la fiecare 30-50 de ani americanii să se răzgândească cu privire la recomandările făcute populației. În anii ‘70 au pus la zid grăsimea de origine animală și între timp au devenit cu toții obezi din cauza zahărului.

În anii 2000 au speriat femeile cu cancerul produs de substituția hormonală pentru menopauză, iar acum spun că trebuie să iei hormoni dacă vrei o bătrânețe frumoasă și sănătoasă. Noile recomandări alimentare lansate la începutul acestui an au făcut și ele multe valuri, pare că regulile dietetice valabile pentru slăbit au fost extinse la nivelul întregii populații.

Nutriționistul Mihaela Bilic: Ne întoarcem la o normalitate pe care am pierdut-o

Dacă citim printre rânduri vedem că nu e nimic șocant în asta, mai degrabă ne întoarcem la o normalitate pe care am pierdut-o/uitat-o!

Într-o societate sedentară și supraponderală este normal să punem accentul pe carne, ouă și produse lactate, sunt alimente cu valoare nutritivă ridicată și risc minim de îngrășat. Nici reducerea consumului de cereale și făinoase nu trebuie să ne mire, de ce să alimentăm excesiv cu energie un corp care nu mai cheltuiește, nu se mai mișcă?!

Oamenii, îndemnați să mănânce "mâncare adevărată"

Cel mai important mesaj al autorităților americane din sănătate a fost îndemnul făcut populației de a mânca “mâncare adevărată”. Era momentul să recunoască și ei, după 50 ani de alimente industrializate, pline de ingrediente ultraprocesate, că trebuie să ne întoarcem la mâncarea simplă, gătită în casă.

Omenirea evoluează și nevoile nutriționale se schimbă, iar dieta bogată în proteine pare că îndeplinește acum criteriile legate de siluetă și sănătate.

De la 0,8g/kg corp/zi, doza de proteine recomandată a crescut la 1,2-1,6g. În meniul zilnic putem include carne, ouă și produse lactate, alături de legume, fructe, leguminoase boabe și cereale nerafinate. Chiar nu e nimic greșit în asta!", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.



