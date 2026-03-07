Președintele Iranului cere scuze statelor din Golf și promite oprirea atacurilor asupra acestora, dar cu o condiție

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a cerut scuze națiunilor din Golf într-un discurs susținut sâmbătă dimineață și a declarat că Teheranul va înceta să-și atace vecinii, dacă atacurile asupra Iranului nu vor proveni din aceste țări, potrivit CNN.

„Îmi cer personal scuze țărilor vecine care au fost atacate de Iran”, a spus el într-o emisiune la televiziunea de stat. „Nu intenționăm să atacăm țările vecine. După cum am spus în repetate rânduri, acestea sunt frații noștri”.

Potrivit acestuia, consiliul de conducere format din trei membri care conduce temporar Iranul „a transmis forțelor armate că de acum înainte nu ar trebui să existe niciun atac asupra țărilor vecine sau rachete lansate decât dacă acestea vor dori să ne atace din acele țări”.

„Cred că trebuie să rezolvăm acest lucru cu diplomație, mai degrabă decât cu lupta și cu problemele cu țările vecine”, a adăugat el.

El a îndemnat națiunile din Golf să nu devină o „jucărie în mâinile imperialismului” și le-a avertizat să nu atace teritoriul iranian.

Nu este clar dacă anunțul președintelui intră în vigoare imediat. După discurs, interceptările au continuat deasupra Emiratelor Arabe Unite, iar sirenele au sunat în Bahrain.

Acest lucru se întâmplă după o săptămână de bombardamente iraniene aproape constante asupra vecinilor săi din Golf, ceea ce a dus la închiderea spațiului aerian al regiunii și la declanșarea unui val de călători care încearcă să părăsească Orientul Mijlociu.

„Teheranul nu se va preda niciodată”

Președintele Iranului a mai declarat sâmbătă că țara sa nu se va preda niciodată.

Masoud Pezeshkian a vorbit la mai puțin de o zi după ce președintele american Donald Trump a declarat că guvernul său nu va negocia cu Teheranul fără „predarea necondiționată” a acestuia.

Însă, într-un discurs televizat la televiziunea de stat, Pezeshkian a spus: „Își vor duce în mormânt visurile despre capitularea noastră necondiționată”.

De la uciderea liderului suprem Ali Khamenei, acum o săptămână, un consiliu de conducere format din trei persoane deține puterea până la numirea unui succesor. Acesta îi include pe Pezeshkian - considerat relativ moderat - precum și pe șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei, și pe clericul de rang înalt Alireza Arafi.