Horoscop 7 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astăzi se petrece conjuncția dintre Mercur retrograd și Soare în semnul Peștilor. Există riscul să fim orbiți, să scăpăm detalii importante sau să avem un scurtcircuit în comunicare/procesul gândirii. De asemenea, vă recomandăm să nu vă aglomerați deloc programul pentru că nu vă veți putea ține deloc de toate sarcinile.

Horoscop 7 martie 2026 Berbec

Vei avea senzația că toată lumea vrea ceva de la tine. Iar nivelul tău de energie este destul de scăzut. Va trebui să începi să spui mai des nu.

Horoscop 7 martie 2026 Taur

Unele planuri ți se dau peste cap. Pe moment, te superi, însă îți vei da seama că tot răul spre bine. Apar alte oportunități la care nu te-ai fi gândit.

Horoscop 7 martie 2026 Gemeni

Vei fi destul de influențabil sau schimbător. Nu este cazul să pui pe un piedestal oamenii care expun frumos și convingător. Ai nevoie și de fapte.

Horoscop 7 martie 2026 Rac

Va fi destul de greu să fii punctual. Oricât de mult ți-ai dori să îți respecți promisiunile, chiar nu poți să faci totul în timp util. Este prea mult stres.

Horoscop 7 martie 2026 Leu

Indiscreția te poate costa destul de scump. Deci încearcă să nu dai prea multe detalii despre viața ta personală nici măcar celor mai cunoscuți.

Horoscop 7 martie 2026 Fecioară

Comunicarea cu partenerul poate fi mai problematică. Nu vă veți sincroniza din multe puncte de vedere. Încercați să nu faceți promisiuni sau reproșuri.

Horoscop 7 martie 2026 Balanță

Chestiunile gospodărești îți vor da numeroase bătăi de cap. Încearcă să nu te ocupi tu chiar de toate, ci să mai delegi celor dragi din acestea.

Horoscop 7 martie 2026 Scorpion

Pe plan romantic, poate fi o zi bună. Însă, când vine vorba de chestiunile financiare, pot apărea unele încurcături sau momente de nerăbdare din partea ta.

Horoscop 7 martie 2026 Săgetător

S-ar putea să apară probleme în gospodărie. Comunicarea cu familia îți va ridica nivelul de stres. Astrele îți recomandă să nu te grăbești cu deciziile.

Horoscop 7 martie 2026 Capricorn

Va fi o diferență clară între ce gândești, ce spui și cum acționezi. Oamenii din jurul tău nu te vor înțelege repede, deci vei tot da explicații.

Horoscop 7 martie 2026 Vărsător

Pe plan financiar, astrele îți recomandă prudență. Ai putea chiar să mai amâni unele cheltuieli sau investiții. Poate vei găsi oferte mult mai bune.

Horoscop 7 martie 2026 Pești

Conjuncția Mercur retrograd-Soare te vizează. Dacă vrei o zi bună, alege simplitatea. Nu are rost să complici nimic, nici pentru tine, nici pentru cei dragi.