Horoscop 7 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi se petrece conjuncția dintre Mercur retrograd și Soare în semnul Peștilor. Există riscul să fim orbiți, să scăpăm detalii importante sau să avem un scurtcircuit în comunicare/procesul gândirii. De asemenea, vă recomandăm să nu vă aglomerați deloc programul pentru că nu vă veți putea ține deloc de toate sarcinile.
Vei avea senzația că toată lumea vrea ceva de la tine. Iar nivelul tău de energie este destul de scăzut. Va trebui să începi să spui mai des nu.
Unele planuri ți se dau peste cap. Pe moment, te superi, însă îți vei da seama că tot răul spre bine. Apar alte oportunități la care nu te-ai fi gândit.
Citește și Horoscopul primăverii 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Vei fi destul de influențabil sau schimbător. Nu este cazul să pui pe un piedestal oamenii care expun frumos și convingător. Ai nevoie și de fapte.
Va fi destul de greu să fii punctual. Oricât de mult ți-ai dori să îți respecți promisiunile, chiar nu poți să faci totul în timp util. Este prea mult stres.
Indiscreția te poate costa destul de scump. Deci încearcă să nu dai prea multe detalii despre viața ta personală nici măcar celor mai cunoscuți.
Comunicarea cu partenerul poate fi mai problematică. Nu vă veți sincroniza din multe puncte de vedere. Încercați să nu faceți promisiuni sau reproșuri.
Chestiunile gospodărești îți vor da numeroase bătăi de cap. Încearcă să nu te ocupi tu chiar de toate, ci să mai delegi celor dragi din acestea.
Pe plan romantic, poate fi o zi bună. Însă, când vine vorba de chestiunile financiare, pot apărea unele încurcături sau momente de nerăbdare din partea ta.
S-ar putea să apară probleme în gospodărie. Comunicarea cu familia îți va ridica nivelul de stres. Astrele îți recomandă să nu te grăbești cu deciziile.
Va fi o diferență clară între ce gândești, ce spui și cum acționezi. Oamenii din jurul tău nu te vor înțelege repede, deci vei tot da explicații.
Pe plan financiar, astrele îți recomandă prudență. Ai putea chiar să mai amâni unele cheltuieli sau investiții. Poate vei găsi oferte mult mai bune.
Conjuncția Mercur retrograd-Soare te vizează. Dacă vrei o zi bună, alege simplitatea. Nu are rost să complici nimic, nici pentru tine, nici pentru cei dragi.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci