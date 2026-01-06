Cătălina Mărăcineanu, astrolog și economist, spune că Balanțele, Scorpionii și Săgetătorii trebuie să fie atenți la cheltuieli, la proiectele în care se implică și la modul în care își gestionează bugetul.

Balanță

Balanțele beneficiază de tranzitul lui Jupiter în casa a zecea până la sfârșitul lunii iunie. A fost un an solicitant pentru balanță, din punct de vedere profesional, proiecte la locul de muncă, recunoaștere profesională, etc.

Cred că ce au învățat balanțele și ce au de integrat și de asimilat până la finalul lunii iunie este să-și dozeze efortul, să învețe să recunoască proiectele acelea care le aduc valoare și care le aduc creștere profesional și le împlinesc. Să nu-și risipească energia în mai multe direcții. Venus, guvernatoarea lor va retrograda în toamnă în casa a doua, în casa banilor, așadar, atenție la ce cheltuiți.

Balanțele mai au retrogradările în Mercur, tot în case financiare, casa a doua, casa a șasea, casa a zecea, deci Martie, Iunie și toamnă, așadar au de învățat cum să se ajusteze, cum să-și conserve energia și cum să-și organizeze bugetul lor și bugetul familiei.

Scorpion

Avem o grămadă de tranzite importante. Jupiter este în Leu în casa a zecea, conjuncția Saturn-Neptun este în casa a șasea, Uranus intră în casa a opta, aș putea să spun că este un bum sauun cocktail. Scorpionul este cea mai puternică zodie din horoscop, astrologic sunt provocați pe plan financiar.

Jupiter în Leu le aduce oportunități în a doua parte a anului, au nevoie să cearnă proiectele care vin către ei, să-și dozeze efortul, vor fi în centrul atenției și vor dori să se implice în proiecte creative legate de artă.

Conjuncția Saturn-Neptun în casa a șasea, atenție la sănătate și rutină pentru că afectează și financiar, pentru că în momentul în care nu suntem bine cu noi ne afectează și profesional, așadar mare atenție la Scorpioni din acest punct de vedere.

Uranus în casa a opta, este partea de resurse puse la comun cu ceilalți, moșteniri, se pot aștepta la venituri din această zonă.

Săgetător

Avem încă în casa a șasea tranzitul lui Uranus în Taur, le recomand să evite unele decizii pripite la locul de muncă și în colaborarea cu colegii. Jupiter este încă în tranzit în Rac, este și guvernatorul lor, schimbări importante în ceea ce privesc banii la comun și mostenirile cu ceilalți. Ei încă au șansa să mai câștige niște bani în zona asta până la jumătatea anului 2026, iar cu tranzitul lui Mercur în Rac în perioada iunie, Iulie este o perioadă bună pentru reevaluarea datoriilor, a situației financiare să-și întocmească un buget.