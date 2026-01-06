€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Banii le dau bătăi de cap: Trei zodii la răscruce financiară în 2026
Data actualizării: 11:31 06 Ian 2026 | Data publicării: 10:09 06 Ian 2026

EXCLUSIV Banii le dau bătăi de cap: Trei zodii la răscruce financiară în 2026
Autor: Dana Mihai

bani lei pexels-jakubzerdzicki-28618670 Bani / pexels foto
 

Trei zodii sunt în prim-plan în perioada următoare. Banii, munca și deciziile financiare le pot da bătăi de cap sau, din contră, le pot aduce câștiguri neașteptate.

Cătălina Mărăcineanu, astrolog și economist, spune că Balanțele, Scorpionii și Săgetătorii trebuie să fie atenți la cheltuieli, la proiectele în care se implică și la modul în care își gestionează bugetul.

Balanță

Balanțele beneficiază de tranzitul lui Jupiter în casa a zecea până la sfârșitul lunii iunie. A fost un an solicitant pentru balanță, din punct de vedere profesional, proiecte la locul de muncă, recunoaștere profesională, etc.

Cred că ce au învățat balanțele și ce au de integrat și de asimilat până la finalul lunii iunie este să-și dozeze efortul, să învețe să recunoască proiectele acelea care le aduc valoare și care le aduc creștere profesional și le împlinesc. Să nu-și risipească energia în mai multe direcții. Venus, guvernatoarea lor va retrograda în toamnă în casa a doua, în casa banilor, așadar, atenție la ce cheltuiți.

Balanțele mai au retrogradările în Mercur, tot în case financiare, casa a doua, casa a șasea, casa a zecea, deci Martie, Iunie și toamnă, așadar au de învățat cum să se ajusteze, cum să-și conserve energia și cum să-și organizeze bugetul lor și bugetul familiei.

Citește și: Previziuni astrologice 2026: Ce îi așteaptă pe Raci, Lei și Fecioare

Scorpion

Avem o grămadă de tranzite importante. Jupiter este în Leu în casa a zecea, conjuncția Saturn-Neptun este în casa a șasea, Uranus intră în casa a opta, aș putea să spun că este un bum sauun cocktail. Scorpionul este cea mai puternică zodie din horoscop, astrologic sunt provocați pe plan financiar. 

Jupiter în Leu le aduce oportunități în a doua parte a anului, au nevoie să cearnă proiectele care vin către ei, să-și dozeze efortul, vor fi în centrul atenției și vor dori să se implice în proiecte creative legate de artă.

Conjuncția Saturn-Neptun în casa a șasea, atenție la sănătate și rutină pentru că afectează și financiar, pentru că în momentul în care nu suntem bine cu noi ne afectează și profesional, așadar mare atenție la Scorpioni din acest punct de vedere.

Uranus în casa a opta, este partea de resurse puse la comun cu ceilalți, moșteniri, se pot aștepta la venituri din această zonă.

Săgetător

Avem încă în casa a șasea tranzitul lui Uranus în Taur, le recomand să evite unele decizii pripite la locul de muncă și în colaborarea cu colegii. Jupiter este încă în tranzit în Rac, este și guvernatorul lor, schimbări importante în ceea ce privesc banii la comun și mostenirile cu ceilalți. Ei încă au șansa să mai câștige niște bani în zona asta până la jumătatea anului 2026, iar cu tranzitul lui Mercur în Rac în perioada iunie, Iulie este o perioadă bună pentru reevaluarea datoriilor, a situației financiare să-și întocmească un buget.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Cătălina Mărăcineanu
astrologie financiara
bani si zodii
zodii bani 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Trei zodii trebuie să fie extrem de atente la bani în 2026
Publicat acum 18 minute
Nestlé retrage laptele pentru sugari de pe piața din mai multe țări
Publicat acum 44 minute
Casa Albă susține că nimeni nu va apăra Groenlanda în fața SUA
Publicat acum 53 minute
Soția lui Nicolas Maduro, surprinsă cu vânătăi și bandaje. Avocatul ei susține că a suferit „leziuni grave” în timpul arestării de la Caracas
Publicat acum 58 minute
Victorie de etapă pentru România privind securitatea la Marea Neagră. Victor Negrescu, anunțul zilei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat acum 12 ore si 57 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 19 ore si 49 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 15 ore si 21 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close