Joi, 22 ianuarie, Luna tranzitează semnul Peștilor, unde se apropie de Saturn și Neptun. Este semnalul potrivit din partea astrelor pentru a ne reaminti că lumea în care trăim se poate dizolva oricând. Confruntarea cu propriile emoții va fi mai complicată.

Horoscop 22 ianuarie 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, se pregătește să iasă din casa zecea, a carierei. S-ar putea ca atitudinea ta să fie prea rebelă sau independentă pentru preferințele șefilor sau ale colegilor.

Horoscop 22 ianuarie 2026 Taur

Încăpățânarea ta de la locul de muncă poate fi atât o resursă, cât și o vulnerabilitate. În relațiile personale, ți-ar prii să eviți discuțiile moraliste sau prejudcățile.

Horoscop 22 ianuarie 2026 Gemeni

Conjuncția Soare-Mercur își face, în continuare, efectul. Este o zi potrivită pentru a învăța, mai degrabă, din greșelile celorlalți și nu ale tale.

Horoscop 22 ianuarie 2026 Rac

Vei fi mai sensibil sau influențabil. Dar asta nu înseamnă că nu vei reuși să treci cu brio de unele provocări. Spre seară, ți-ar prii un program mai simplu.

Horoscop 22 ianuarie 2026 Leu

Unele chestiuni ți se par nedrepte și ai nevoie de timp pentru a le procesa. Nu este cazul nici să îți pui cenușă în cap și nici să cauți vinovați peste tot.

Horoscop 22 ianuarie 2026 Fecioară

Nu le poți face chiar pe toate la același nivel! Dacă vei accepta asta, ziua ta s-ar putea să fie mai bună. Și să primești laude pentru modul în care te organizezi.

Horoscop 22 ianuarie 2026 Balanță

Reușești să faci haz de necaz în nenumărate cazuri. Și exact această atitudine te va ajuta să găsești rezolvarea potrivită a multor probleme sau neînțelegeri.

Horoscop 22 ianuarie 2026 Scorpion

Te simți precum un titirez, Treci de la o chestiune la alta destul de repede. Iar în ceea ce privește gospodăria, vei avea numeroase discuții și ajustări ale planurilor.

Horoscop 22 ianuarie 2026 Săgetător

Nu este ziua cea mai bună pentru a aștepta de la ceilalți să te înțeleagă pe plan financiar. Deci scapă de iluzii! Comunicarea deschisă este instrumentul cel mai potrivit pentru orice.

Horoscop 22 ianuarie 2026 Capricorn

Marte se pregătește din semnul tău. Vei trece prin tot felul de stări. Numitorul comun al acestora este furia. Vei reuși să te ocupi de unele proiecte pe ultima sută de metri.

Horoscop 22 ianuarie 2026 Vărsător

Cu vorbele și ideile stai bine, cu acțiunile sau faptele mai greu. Adică îți va fi destul de greu să ieși din zona de confort. Îți păstrezi rutina și atât.

Horoscop 22 ianuarie 2026 Pești

Abandonezi multe planuri pentru că nu ai energie sau, pur și simplu, nu mai vrei. Ai nevoie de liniște și o stare constantă de relaxare.