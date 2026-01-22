Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Joi, 22 ianuarie, Luna tranzitează semnul Peștilor, unde se apropie de Saturn și Neptun. Este semnalul potrivit din partea astrelor pentru a ne reaminti că lumea în care trăim se poate dizolva oricând. Confruntarea cu propriile emoții va fi mai complicată.
Marte, guvernatorul tău, se pregătește să iasă din casa zecea, a carierei. S-ar putea ca atitudinea ta să fie prea rebelă sau independentă pentru preferințele șefilor sau ale colegilor.
Încăpățânarea ta de la locul de muncă poate fi atât o resursă, cât și o vulnerabilitate. În relațiile personale, ți-ar prii să eviți discuțiile moraliste sau prejudcățile.
Conjuncția Soare-Mercur își face, în continuare, efectul. Este o zi potrivită pentru a învăța, mai degrabă, din greșelile celorlalți și nu ale tale.
Vei fi mai sensibil sau influențabil. Dar asta nu înseamnă că nu vei reuși să treci cu brio de unele provocări. Spre seară, ți-ar prii un program mai simplu.
Unele chestiuni ți se par nedrepte și ai nevoie de timp pentru a le procesa. Nu este cazul nici să îți pui cenușă în cap și nici să cauți vinovați peste tot.
Nu le poți face chiar pe toate la același nivel! Dacă vei accepta asta, ziua ta s-ar putea să fie mai bună. Și să primești laude pentru modul în care te organizezi.
Reușești să faci haz de necaz în nenumărate cazuri. Și exact această atitudine te va ajuta să găsești rezolvarea potrivită a multor probleme sau neînțelegeri.
Te simți precum un titirez, Treci de la o chestiune la alta destul de repede. Iar în ceea ce privește gospodăria, vei avea numeroase discuții și ajustări ale planurilor.
Nu este ziua cea mai bună pentru a aștepta de la ceilalți să te înțeleagă pe plan financiar. Deci scapă de iluzii! Comunicarea deschisă este instrumentul cel mai potrivit pentru orice.
Marte se pregătește din semnul tău. Vei trece prin tot felul de stări. Numitorul comun al acestora este furia. Vei reuși să te ocupi de unele proiecte pe ultima sută de metri.
Cu vorbele și ideile stai bine, cu acțiunile sau faptele mai greu. Adică îți va fi destul de greu să ieși din zona de confort. Îți păstrezi rutina și atât.
Abandonezi multe planuri pentru că nu ai energie sau, pur și simplu, nu mai vrei. Ai nevoie de liniște și o stare constantă de relaxare.
de Val Vâlcu