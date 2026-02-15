Ascendentul este un instrument fără de care nu se poate interpreta astrograma natală.

Ce inseamnă ascendentul în astrologie

Ascendentul reprezintă zodia care se afla la orizontul estic în momentul nașterii noastre și arată modul în care ne prezentăm în fața celorlalți, ceea ce percep ceilalți atunci când ne întâlnesc pentru prima dată. Este ca un fel de mască pe care o afișăm în societate. Ascendentul este extrem de important în astrograma noastră, alături de poziția Soarelui(zodia principală) și a Lunii(spectrul nostru emoțional).

Cum se calculează ascendentul

Pentru a determina Ascendentul în astrogramă, este important să avem data, ora precisă și locul nașterii. În lipsa orei exacte, este util să cunoaștem măcar un interval de timp aproximativ. De ce nu se poate calcula fără oră? Pentru că poziția orizontului se schimbă continuu odată cu rotația Pământului. Și astfel, astrograma nu se va putea intepreta așa cum trebuie.

Trebuie să subliniem că Ascendentul nu începe să ne influențeze doar după vârsta de 30 de ani. Astrologul Daniela Simulescu menționează că este relevant încă de la nașterea noastră.

Desigur că ne vom îmbrățișa mai mult caracteristicile ascendentului în jurul vârstei de 30 de ani. Dar atunci se petrece maturizarea, ne dăm seama cum ne-am născut și cum ne-am transformat. Trecem la următorul nivel, și asta se întâmplă din cauza întoarcerii lui Saturn care se petrece pe la 29 de ani.

Cum te influențează ascendentul

Ascendent în Berbec

La prima vedere, ești foarte energic, curajos, impulsiv și nerăbdător. De altfel, oamenii își vor da seama că ești destul de competitiv și că te plictisești repede. Poți avea chiar atracția către sport.

Ascendent în Taur

La prima vedere, emani calm, blândețe, stabilitate și liniște. Și se va vedea clar că apreciezi confortul, propriul ritm și că ai un simț estetic aparte. Însă, vei fi perceput și ca încăpățânat.

Ascendent în Gemeni

Vei fi perceput ca o persoană care se adaptează rapid oricărei situații. La prima vedere, vei fi considerat jovial, glumeț sau chiar copilăros. De asemenea, oamenii vor apela la tine când vor avea nevoie de informații sau alte perspective.

Ascendent în Rac

La prima vedere, ești o persoană caldă, sensibilă, blândă și dornică de atașament. Bineînțeles, ori vei cere să fii protejat, ori vei da impresia că vrei tu să protejezi. Riscurile acestui ascendent sunt stările fluctuante.

Ascendent în Leu

Din primul moment în care te cunoaște o persoană, emani încredere, stăpânire de sine, uimești cu atenția pentru postură. Și ceri respect! Ce-i drept, poți părea și vanitos sau arogant.

Ascendent în Fecioară

Când te cunoaște cineva, prima dată va percepe modestia, (auto)exigența, timiditatea. De asemenea, atenția la detalii și capacitatea de a găsi soluții la orice problemă.

Ascendent în Balanță

Ce observă cineva când te cunoaște? Bineînțeles, pentru prima oară, simțul estetic. Carisma, calitățile de diplomat, nevoia de echilibru sau armonie. Însă, te pot percepe și ca nehotârât sau prea sociabil.

Ascendent în Scorpion

Ești genul care nu trece neobservat! Adică, la prima vedere, o persoană ori va fi super atrasă de tine, ori te va respinge. Chiar și fără motiv! Emani magnetism, precauție și intensitate.

Ascendent în Săgetător

Când te cunoaște o persoană, prima dată va simți energia ta debordantă. Ori că ești o fire mai sportivă, ori asta transmiți. Ești tot timpul pe drumuri, optimist și efervescent. Poți fi considerat și superficial.

Ascendent în Capricorn

Vei fi perceput serios, pragmatic, obiectiv și deconectat de emoții. Dar tu vrei să transmiți că ești profesionist, că nu accepți compromisuri și că îți place distanța.

Ascendent în Vărsător

La prima vedere, te arăți nonconformist, foarte sociabil, prietenos, deschis și câteodată prea tolerant. Oamenii își vor da seama repede că nu îți plac tendințele, că tu alegi tot ce este original.

Ascendent în Pești

Ai un aer misterios, pari fragil și de cele mai multe ori, confuz. Sau romantic. De asemenea, oamenii se vor simți atrași de empatia ta. Asta și pentru că transmiți nevoia de a-i salva pe alții.