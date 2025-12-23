Horoscop 23 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna va tranzita semnul Vărsătorului și se va rupe de influența conjuncției cu Pluto. Și pentru că este o perioadă foarte agitată, trebuie să știți că s-ar putea să apară un plus de instabilitate când mergeți la cumpărături, când călătoriți sau când vă ocupați de treburi gospodărești.

Horoscop 23 decembrie 2025 Berbec

Vei fi prea atent la ce crede lumea despre ce faci tu. Părinții, prietenii sau colegii. Dar, până la urmă, îți vei da seama cât contează să fii autentic.

Horoscop 23 decembrie 2025 Taur

S-ar putea ca, la serviciu, colegii și șefii să fie cu ochii pe tine. Deci va conta mai mult ce impresie le lași decât ceea ce vei lucra.

Horoscop 23 decembrie 2025 Gemeni

Partenerul se răzgândește prea des pentru gusturile tale. Însă, astăzi alegi să faci o concesie și să îi faci pe plac. Însâ trebuie să primești ceva la schimb.

Horoscop 23 decembrie 2025 Rac

Vei avea impresia că atmosfera nu este cea potrivită. Și deși cei dragi îți comunică faptul că ei se simt bine, tu tot vei avea un exces de zel.

Horoscop 23 decembrie 2025 Leu

Astrele îți recomandă să ceri ajutorul, să nu le faci tu pe toate. Pentru că vei rămâne repede fără energie. Nu îți fie teamă să delegi!

Horoscop 23 decembrie 2025 Fecioară

Vei fi prea moralist cu oamenii dragi sau cu familia. Și bineînțeles că aceștia vor riposta. Însă, nu trebui să uitați că se apropie sărbătorile.

Horoscop 23 decembrie 2025 Balanță

Nici tu nu știi ce vrei! Îți schimbi părerile foarte des. Însă, de un lucru poți fi sigur! Nu te vei plictisi deloc în momentele în care organizezi sărbătorile.

Horoscop 23 decembrie 2025 Scorpion

Familia s-ar putea să fie mai rece cu tine. Însă, nu pentru că ai făcut tu ceva. Deci nu exagera cu generozitatea pentru a le câștiga atenția.

Horoscop 23 decembrie 2025 Săgetător

Te vei lăsa repede influențat de către ceilalți. Mai ales când este vorba de preferințele pentru următoarele zile. Contează pentru tine să le faci pe plac.

Horoscop 23 decembrie 2025 Capricorn

Nu trebuie să uiți de propriile nevoi! Adică, să fii luat în calcul atunci când se vorbește de preferințele pentru sărbători. De asemenea, pot apărea cheltuieli neașteptate.

Horoscop 23 decembrie 2025 Vărsător

Îți propui multe, însă lipsa energiei te va împiedica să te ocupi de toate proiectele. Și poate că nu este momentul pentru unele dintre acestea.

Horoscop 23 decembrie 2025 Pești

Astrele îți recomandă să te consulți cu apropiații de fiecare dată când vei avea de luat o decizie importantă. Sigur, aceștia vor avea idei bune.