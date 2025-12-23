Horoscop 23 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Previziuni astrale. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele zilei.
Luna va tranzita semnul Vărsătorului și se va rupe de influența conjuncției cu Pluto. Și pentru că este o perioadă foarte agitată, trebuie să știți că s-ar putea să apară un plus de instabilitate când mergeți la cumpărături, când călătoriți sau când vă ocupați de treburi gospodărești.
Vei fi prea atent la ce crede lumea despre ce faci tu. Părinții, prietenii sau colegii. Dar, până la urmă, îți vei da seama cât contează să fii autentic.
S-ar putea ca, la serviciu, colegii și șefii să fie cu ochii pe tine. Deci va conta mai mult ce impresie le lași decât ceea ce vei lucra.
Partenerul se răzgândește prea des pentru gusturile tale. Însă, astăzi alegi să faci o concesie și să îi faci pe plac. Însâ trebuie să primești ceva la schimb.
Vei avea impresia că atmosfera nu este cea potrivită. Și deși cei dragi îți comunică faptul că ei se simt bine, tu tot vei avea un exces de zel.
Astrele îți recomandă să ceri ajutorul, să nu le faci tu pe toate. Pentru că vei rămâne repede fără energie. Nu îți fie teamă să delegi!
Vei fi prea moralist cu oamenii dragi sau cu familia. Și bineînțeles că aceștia vor riposta. Însă, nu trebui să uitați că se apropie sărbătorile.
Nici tu nu știi ce vrei! Îți schimbi părerile foarte des. Însă, de un lucru poți fi sigur! Nu te vei plictisi deloc în momentele în care organizezi sărbătorile.
Familia s-ar putea să fie mai rece cu tine. Însă, nu pentru că ai făcut tu ceva. Deci nu exagera cu generozitatea pentru a le câștiga atenția.
Te vei lăsa repede influențat de către ceilalți. Mai ales când este vorba de preferințele pentru următoarele zile. Contează pentru tine să le faci pe plac.
Nu trebuie să uiți de propriile nevoi! Adică, să fii luat în calcul atunci când se vorbește de preferințele pentru sărbători. De asemenea, pot apărea cheltuieli neașteptate.
Îți propui multe, însă lipsa energiei te va împiedica să te ocupi de toate proiectele. Și poate că nu este momentul pentru unele dintre acestea.
Astrele îți recomandă să te consulți cu apropiații de fiecare dată când vei avea de luat o decizie importantă. Sigur, aceștia vor avea idei bune.
de Val Vâlcu