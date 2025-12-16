Ziua de 20 decembrie are o încărcătură astrologică marcantă. Se va petrece Luna Nouă din Săgetător, acolo unde va intra și Lilith.

Soarele și Luna se întâlnesc în semnul filosofiei, optimismului, moralității, al expansiunii, al călătoriilor și al credinței.

Suntem invitați, acum la final de 2025, să visăm măreț, să fim încrezători și să ne lăsăm purtați de dorința de a explora noi orizonturi.

Și cum Luna Nouă se va afla în careu atât cu Saturn, cât și cu Neptun, putem spune că atunci când vom începe proiecte sau ne vom pune intenții, vom fi atât visători, cât și pragmatici și conștienți de limitele noastre.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Luna Nouă de pe 20 decembrie se petrece în semnul tău. Poți privi acest eveniment ca pe ocazia potrivită pentru a-ți seta noi obiective și planuri. Poți acoperi deocamdată următoarea jumătate de an. Și cum și Lilith își va începe tranzitul tot la tine în semn, este clar că vei fi mult mai îndrăzneț. Altfel spus, dacă în ultimii doi ani au fost multiple responsabilități din partea familiei sau pe plan imobiliar de care te-ai ocupat, acum te vei alege, te vei pune pe primul loc. Și poți începe prin a te preocupa de sănătate, prin a-ți îmbunătăți înfățișarea sau prin a-ți face un cadou mult dorit.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Luna Nouă din 20 decembrie, alături de Lilith, se vor afla în casa a șaptea, a relațiilor. Nu trebuie să se întâmple un eveniment anume din acest punct de vedere, dar ar fi cazul să îți schimbi atitudinea față de partener. Cu siguranță că, în ultimii doi ani, au fost multe situații provocatoare cărora a trebuit să le faceți față. Și ați reușit! Însă, acum este cazul să nu uitați ce v-a adus împreună, ce v-a apropiat și care sunt sentimentele pe care le nutriți unui față de celălalt.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Luna Plină se va petrece în casa a patra, alături de Mercur(propriul guvernator). În practică, acest eveniment astrologic îi va ajuta pe cei care își doresc să se mute, să achiziționeze/vândă un imobil sau să aducă îmbunătățiri actualei locuinței. De asemenea, mulți dintre voi vor face concesii sau compromisuri legate de petrecerea sărbătorilor alături de familie. Însă, din punct de vedere spiritual, Luna Nouă vă reamintește că aveți nevoie de rădăcini puternice, de o fundație și de încredere în viitorul apropiat.

Pești/Ascendent în Pești

În ultima vreme, ați fost vizați de numeroase aspecte astrologice. Să nu uităm că Saturn și Neptun încă rămân în semnul vostru pentru o perioadă scurtă. Însă, Luna Noua va activa casa a zecea. Și s-ar putea ca mulți dintre voi să ia decizii pe plan profesional, să primească noi roluri în societate sau responsabilități, să își accepte actuala condiție. Poate apărea chiar ideea de reconversie. Mulți veți simți nevoia de a vă găsi o nouă direcție în ceea ce privește cariera, una acompaniată de sens.