La finalul lunii octombrie, din punct de vedere astrologic, se va petrece un trigon pe semne de apă. Între Jupiter, Marte și duo-ul Saturn-Neptun. Acest trigon ne va ajuta să ne înțelegem mult mai bine nevoile, emoțiile și ritmul propriu. Câteva zodii vor profita din plin următoarea perioadă!

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, va rămâne în casa a opta până la finalul lunii. Și va face două trigoane: cu Jupiter și Saturn. Cu alte cuvinte, lecția pe care o vei învăța va fi aceea a răbdării. Sau altfel spus, viața te va obliga să aștepți. Și îți vei da seama că ai doar de câștigat de pe urma acestei atitudini. Cumva, este cazul să înveți să și simți când este momentul potrivit, nu doar să forțezi o situație. Nu toate luptele sunt făcute pentru tine!

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Finalul lunii octombrie este unul de pomină pentru tine! De mult nu ai mai avut asemenea aspecte favorabile. Indiferent de ce se întâmplă în viața ta, astrele s-au gândit să vină cu suport suplimentar. Marte se va afla în semnul tău și va face un trigon cu Jupiter, planeta expansiunii și a oportunităților. Dacă alegi să vezi jumătatea plină a paharului, nimic nu îți va sta în cale! Fie că este vorba de un nou loc de muncă, de o achiziție, de oficializarea unei relații sau de îmbunâtățirea condițiilor actuale de viață. Lecția ta va fi curajul.

Rac/Ascendent în Rac

Tu va trebui să înveți să fii mai competitiv. Cu cine? În primul rând cu tine! Trigonul dintre Jupiter și Saturn te va învăța că viața nu trebuie să fie doar o rutină, ci că poți întotdeauna să crești, să evoluezi, să progresezi. În primul rând, prin studiu. Educație, curiozitate și expunerea la alte idei. Astrele îți recomandă să profiți de orice călătorie pe care o vei face. Vei cunoaște oameni diferiți și astfel vei deveni mai tolerant. Relația cu copiii, indiferent de vârstele acestora, va fi un izvor de revelații și de înțelepciune.

Pești/Ascendent în Pești

Astrele sunt cu ochii pe tine! Cu Saturn și Neptun întoarse în semnul tău, cel mai probabil simți iarăși confuzia și nesiguranța din ultimii ani. Doar că, de data aceasta, cei doi aștri fac aspecte pozitive cu Marte și Jupiter. Adică, oricât haos ar fi pe drum, tu tot vei ajunge la destinație și te vei bucura de rezultate. Prima ta lecție va fi aceea de a fi bucuros. În primul rând, în urma lucrurilor simple, și pe urmă bucuria provenită din joacă. Tu vei mai avea o lecție de învățat: aceea de a nu-ți face așteptări nerealiste. Cert este că urmează o perioadă plină de succese.