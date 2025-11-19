Luna Noua în Scorpion pe 20 noiembrie 2025. Ce zodii sunt afectate si cum

Nu era de ajuns că Mercur retrograd s-a întors în Scorpion și că ne-a complicat viețile în ultimele zile, că acum urmează și o Lună Nouă!

Luna noua din noiembrie 2025, in Scorpion

În fiecare an, se petrece Luna Nouă în acest semn, însă pe 20 noiembrie, avem un eveniment mai special. Pentru că Mercur retrograd se află în conjuncție cu Soarele și Luna. Soarele reprezintă energia conștientă, iar Luna vorbește despre lumea interioară. Semnul Scorpionului este cel al misterelor, crizelor, supraviețuirii, extremelor, pasiunii și al renașterii. Ei bine, Mercur retrograd nu face decât să ne oblige să ne descoperim fricile și să ne acceptăm umbra. Dar vestea bună este aceea că Jupiter face un aspect bun cu Luna Nouă, adică ne oferă posibilitatea de a transforma orice criză într-o mare oportunitate.

Patru zodii sunt afectate

Semnele cele mai afectate vor fi cele fixe: Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Putem spune că Luna Nouă le dă ocazia să o ia de la capăt, să renască și să își dea seama că viața are și surprize plăcute pentru ei. După ploaie, vine soarele! Taurii pot avea parte de îmbunătățiri pe plan relațional sau vor prinde curajul să ia o decizie în acest sens. Leii pot face modificările mult dorite în locuință sau se pot muta. Scorpionii sunt protagoniștii! Deși este o perioadă destul de stresantă pentru ei, își vor da seama, încă o dată, de puterea interioară și vor reuși să iasă triumfători din orice provocare. Ba chiar am putea spune că își vor depăși așteptările. Vărsătorii vor fi tensionați pe plan profesional, vor trebui să facă pe plac șefilor sau colegilor, însă vor demonstra repede că opiniile lor sunt cele potrivite.

Ce aduce aceasta Luna Noua pentru celelalte zodii

Orice Lună Nouă din semnul Scorpionului vine cu multă intensitate, crize interioare, dar și capacitatea de a deveni Pasărea Phoenix. Mulți nativi vor afla secrete, vor face conexiuni mentale extraordinare, vor avea o intuiție fantastică. Dar, atenție! Nimic nu va fi simplu pentru că Mercur retrograd acompaniază Soarele și Luna. Ba am putea spune că vom asista la evenimente bizare, sincronicități și faze care par magice.

Semnificatia Lunii Noi in astrologie

În astrologie, Luna guvernează emoțiile, trăirile subconștiente, reacțiile interioare. Astrologul Daniela Simulescu spune că putem descrie Luna precum sufletul nostru. Poziția Lunii din harta natală ne arată cum ne procesăm emoțiile, cum ne simțim în siguranță și care ne sunt nevoile cele mai profunde.

Luna trece lunar prin mai multe faze. Când Luna vine între Soare și Pământ și pare să dispară, atunci avem Luna Nouă. Se spune că această fază este prielnică pentru noi începuturi sau cicluri, intenții și ritualuri.