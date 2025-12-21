Sărbătorile vin! Iar astrele știu destul de bine acest lucru și s-au gândit să ne ofere o perioadă mai liniștită. Ca să ne bucurăm de cei dragi și de magia Crăciunului. Spunem asta pentru că urmează un singur eveniment astrologic important, și anume intrarea lui Venus în Capricorn.

Pe 24 decembrie, planeta frumuseții și a iubirii, denumită și Micul Benefic, își începe tranzitul în semnul maturizării, pragmatismului, organizării și al reponsabilizării. Venus rămâne în Capricorn până pe 17 ianuarie 2026, timp în care se va întâlni cu Marte și cu Soarele.

Acum, la final de an, ne vom da seama de ce contează cu adevărat în viețile noastre. Și cu atâta marcaj de Capricorn, vom conștientiza mai mult ca oricând trecerea timpului.

Horoscop 22-28 decembrie 2025 Berbec

Venus i se va alătura lui Marte, propriul guvernator, în casa a zecea. Atitudinea ta va fi una destul de serioasă și sobră. Și nu vei mai tolera lipsa de respect, cârdășiile sau concesiile. Astfel, te vei ocupa de proiectele cu adevărat importante și vei petrece timp cu oamenii care chiar contează. O perioadă de mari ambiții pe plan profesional.

Horoscop 22-28 decembrie 2025 Taur

În primul rând, trebuie să stai departe de sfaturile unora și altora din punct de vedere financiar. Pe urmă, Venus, guvernatoarea ta, se va duce în casa a opta, un tranzit care îți priește. Practic, te va ajuta când călătorești, la organizarea sărbătorilor sau la rezolvarea chestiunilor administrative. Metaforic, va fi acel tranzit care să îți aducă un plus de optimism sau credință în viitorul apropiat.

Horoscop 22-28 decembrie 2025 Gemeni

Socoteala de acasă nu se va potrivi deloc cu aceea din târg! Pregătește-te de noi cheltuieli sau de negocieri nereușite! În plus, nivelul tău de energie va fi mai scăzut. Poate astfel, nu vei mai da curs tuturor invitațiilor și vei deveni mult mai selectiv.

Horoscop 22-28 decembrie 2025 Rac

Nu vei avea o clipă de liniște! În mod ciudat, vei simți nevoia să stai singur câteva clipe să îți tragi sufletul, însă nu vei reuși. Pentru că tot timpul va fi cineva acolo să vrea ceva de la tine. Relația cu partenerul poate deveni mai tensionată exact în momentele cele mai importante. Dar, credința te va ajuta să treci peste multe neplăceri.

Horoscop 22-28 decembrie 2025 Leu

Vei fi ori cel mai harnic, ori cel mai leneș! Vrei să te simțu util, atât la serviciu, cât și acasă. Însă, în același timp, ai nevoie și de motivație. Pregătirea sărbătorilor ți-o va aduce! Unii dintre voi vor rezolva problemele serioase ale celor dragi! Nu neglija, totuși, nevoia de odihnă!

Horoscop 22-28 decembrie 2025 Fecioară

S-ar putea să ai niște sărbători de neuitat! Creativitatea ta va face viața celor dragi mai frumoasă. Vei da dovadă de generozitate. Faci tot posibilul să vezi doar jumătatea plină a paharului! În plus, unii dintre voi vor fi foarte romantici și afectuoși.

Horoscop 22-28 decembrie 2025 Balanță

Venus, propria guvernatoare, își va începe tranzitul în casa a patra. Unul dintre cele mai bune evenimente astrologice destinate perioadelor cu sărbători! De ce? Pentru că îți vei dedica timpul și celelalte resurse bunei înțelegeri cu familia, amenajării locuinței și asigurării confortului pentru cei dragi.

Horoscop 22-28 decembrie 2025 Scorpion

Săptămâna va depinde, în mare parte, de calitatea comunicării. Cu familia. Cu șefii sau colegii. Cu prietenii. Cu partenerul. Sau cu alți specialiști. Vei fi și hotârât, dar și destul de amabil în discurs. Aceste sărbători vor fi foarte agitate pentru tine.

Horoscop 22-28 decembrie 2025 Săgetător

Buzunarele tale vor avea de suferit! Deși nu ai prevăzut în buget unele cheltuieli, pe nepusă masă, decizi să mai cumperi niște cadouri. Sau achiziționezi, fără a te consulta cu nimeni, noi produse pentru Crăciun. Dar, dacă asta te face fericit, de ce nu?

Horoscop 22-28 decembrie 2025 Capricorn

Soarele, Venus și Marte se află în semnul tău! Deci motive suplimentare de sărbătoare. În anul acesta, te vei implica în organizarea sărbătorilor ca niciodată! Cu un simț estetic aparte, cu pasiune și cu dorința de a crea amintiri de neuitat pentru toată familia!

Horoscop 22-28 decembrie 2025 Vărsător

Vei simți nevoia să faci un pas în spate, să fii mai retras. Cei din jurul tău nu vor fi neapărat de acord cu asta, dar te vor înțelege. Oricum, nu vei face față la aglomerații sau la evenimentele gălăgioase. O perioadă bună pentru încheiat etape sau renunțat la obiceiuri nepotrivite pentru tine.

Horoscop 22-28 decembrie 2025 Pești

Vei trăi pentru bucuria oamenilor dragi! Îți va plăcea să te implici în organizarea sărbătorilor și să preiei noi responsabilități. De un lucru poți fi sigur! Vei încerca să stai cât mai departe de plictiseală! Unii dintre voi vor fi foarte sociabili.