Cum vrea Ilie Bolojan să salveze Liberty Galați. Adrian Negrescu: Asta ar fi cea mai mare prostie!

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în această seară, în cadrul unei conferințe de presă, că Guvernul intenționează să declare obiectiv de importanţă strategică Combinatul Liberty Galaţi, pentru a putea fi demarată o licitaţie internaţională pentru preluarea lui. Ulterior, Florin Răvdan, jurnalist DC NEWS, l-a întrebat pe premier cât ar putea dura acest proces, iar Ilie Bolojan a venit cu mai multe detalii despre planurile pentru soarta combinatului.

VEZI ȘI: Ilie Bolojan anunță că s-a terminat cu austeritatea, începe relansarea economică. Asumare pe reforma administrației și încă trei OUG pe agenda Guvernului VIDEO

Ilie Bolojan: Sper să reușim să găsim un investitor

"Ne propunem să declarăm Combinatul de la Galați, Liberty, obiectiv de importanţă strategică, în așa fel încât să putem demara o procedură de licitație internațională pentru preluarea lui și să asigurăm siguranța combinatului în lunile următoare și plățile pentru oamenii care sunt acolo, ca să nu ne pierdem angajații" a declarat premierul Ilie Bolojan.

"Ar trebui să dureze câteva luni de zile. Există un grup de lucru care a fost coordonat de domnul vicepremier Neacșu și le mulțumesc pentru implicare tuturor colegilor dânsului, care au fost în acest grup de lucru și au analizat toate posibilitățile pe care le avem. Au ajuns la această concluzie și cred că este o soluție care reprezintă practic o încercare pe care o avem de a menține acest combinat important pentru România într-o stare de funcționalitate pentru că într-un fel există atractivitate de a-l achiziționa dacă toate utilaje sunt în bună regulă, complete, nu se oprește producția, ai oamenii care pot veni la lucru imediat și altfel este atractivitatea lui dacă totul se închide, totul îngheață și oamenii își caută alte surse de venit.

Sper să reușim să găsim un investitor. Este unul dintre elementele importante pentru țara noastră. Gândiți-vă de exemplu că vom avea câteva miliarde de metri cubi de gaz suplimentari, începând din 2027 și pe mulți ani de acum înainte, și ar fi bine ca această resursă care se exploatează din subsolul Mării Negre să fie procesată în mare parte în România. Asta ar însemna să avem mai multă producție de energie electrică pe gaz, mai multe fabrici care consumă gaz în anumite industrii și asta ar însemna mai multă valoare adăugată în România, mai multe locuri de muncă și mai multe câștiguri pentru români. Este unul dintre avantajele noastre pe care sper să-l punem în valoare în anii următori", a spus Ilie Bolojan.

Adrian Negrescu: Să depinzi de importuri este cea mai mare prostie

Despre Combinatul Liberty Galaţi, dar și despre necesitatea conservării bazei industriale, s-a discutat și la interviurile DC NEWS, unde jurnalistul Val Vâlcu l-a avut invitat pe economistul Adrian Negrescu. Acesta subliniase deja că România are de învățat o lecție pe care alte țări europene au învățat-o după izbucnirea conflictului din Ucraina - să depinzi de importuri este cea mai mare prostie.

"Mă gândeam la metalurgie, la combinatul de la Galați, spre exemplu. Nu ar trebui conservată baza industrială europeană? Bun, e ieftin , e ușor de adus din Brazilia, dar dacă se întrerup lanțurile de aprovizionare? Nu ar trebui să ai o rezervă într-o situație de criză să nu iei de la zero, să construiești?", l-a întrebat jurnalistul Val Vâlcu pe Adrian Negrescu.

"Eu cred că europenii și-au învățat lecția din această perspectivă. Aduceți-vă aminte de cât de dependentă era Europa de gazele și energia electrică care veneau din Rusia până la conflictul din Ucraina. În momentul în care s-au oprit aceste resurse, bineînțeles că industria germană, spre exemplu, a avut vreo trei ani de zile de multiple convulsii economice. Problema este că una este să imporți gazul la un preț infim, cum importa Germania din Rusia și alta este să-l imporți din SUA gaz-petrol lichefiat sau să îl aduci de prin alte surse la niște prețuri cel puțin duble. Bineînțeles că totul ține de competitivitatea economică. Și din această perspectivă, industrializarea Europei, asigurarea unor elemente de producție din zona asta de oțeluri, de subansambluri, mai ales pentru industria construcțiilor, sunt absolut necesare. Să depinzi de importuri este cea mai mare prostie.

Cum ar trebui să fie folosit, de fapt, acordul cu Mercosur

Aduceți-vă aminte că la un moment dat, economia mondială și chiar și economia americană depindeau în mare măsură și ajunsese la un grad de dependență în ceea ce privește importurile din China. În ultimii ani, China este în continuare cel mai mare exportator al lumii, dar multe dintre economiile lumii sănătoase în care există o viziune pe termen lung, au luat niște decizii în așa fel încât să reducă această dependență de importuri. Eu sper să privim Mercosur din perspectiva exporturilor în America de Sud, la fel cum încercăm să exportăm spre piața asta indiană care e de 1,5 miliarde de oameni și care în momentul de față pentru companiile europene reprezenta o problemă pentru că erau niște taxe vamale foarte mari, de până la 150%, mai ales pe segmentul auto", explicase Adrian Negrescu la DC NEWS.

România are nevoie de lanțuri de prelucarare

Adrian Negrescu subliniase și faptul că România nu are o strategie economică, iar asta ne face rău. În plus, economistul a adus în discuție și subiectul exploatării gazelor din Marea Neagră, menționat astăzi de premierul Bolojan în conferința de presă, subliniind că soluția care ar aduce un plus valoare în economia românească este crearea unor lanțuri de prelucrare.

"Din păcate, prea puține dintre resursele pe care le avem le folosim în momentul de față și asta pentru că noi nu avem o viziune, nu avem o strategie în a crea niște lanțuri economice menite să exploateze aceste zăcăminte pentru că cea mai proastă decizie ar fi deschizi o mină de uraniu sau de alt metal rar în România și metalul ăla sau pământul ăla rar să îl exporți cu vagonul, sau mai știu eu cum, către o țară care îl prelucrează. Soluția este să creezi aici în țară niște lanțuri de prelucarare a acestor metale importante în așa fel încât să vinzi produse cu plus valoare.

"Trebuie să avem oameni specializați la Guvern care să știe să creeze programe și să caute surse de finanțare pentru ele"

Nici nu mai zic de cazul industriei chimice, acolo unde din păcate în ultimii ani noi tot am închis în loc să păstrăm niște facilități de producție și am ajuns în situația în care să ne punem problema ce facem cu gazele, că doar nu le ardem doar pentru populație. Ar trebui să le ducem către niște combinate chimice care să le transforme în bunuri industriale și nu neapărat să le exportăm către Austria sau către alte țări interesate.

Aici ține de strategie economică, din păcate noi nu prea avem așa ceva. Chiar președintele ne-a spus că nu avem o strategie economică, nu știm să apelăm la fonduri extrene astfel încât să dezvoltăm astfel de linii de business, astfel de fabrici de prelucrare, nici măcar în sectoarele astea primare. (...) Trebuie să avem oameni specializați la Guvern care să știe să creeze programe și să știe să caute și surse de finanțare pentru ele", a mai spus Adrian Negrescu la DC NEWS.