”Suntem, din păcate, într-un scenariu extrem de vulnerabil - noi nu știm ce se va întâmpla de la 1 aprilie cu liberalizarea prețului la gaze. Dacă pentru un apartament cu două camere, factura la gaze se ridică acum la 500 - 600 de lei, s-ar putea ca, de la 1 aprilie, pe fondul creșterii prețului - și, atenție, văd deja în piață prețuri cu mult mai mari decât cel plafonat (0,31, chiar 0,42), respectiv o creștere a prețului cu până la 30%. Am văzut analize foarte interesante făcute de Asociația Energia Inteligentă, care mergeau în cel mai negru scenariu și avertizau că e posibil să asistăm la o scumpire cu peste 40% a prețului la gaze și, inclusiv, o creștere a facturilor cu același nivel.

Dacă crește prețul gazelor, toată economia care se folosește de gaze va crește prețul, de la covrigii copți în cuptor până la tot ce înseamnă petrochimie și alte sectoare unde gazele reprezintă un factor important de producție.

Dacă nu conștientizăm ce se întâmplă, din perspectiva contractuală, de la 1 aprilie, și Ministerul Energiei nu va găsi soluții eficiente pentru a tempera elanul speculativ al companiilor din domeniu, ne putem trezi în situația unui nou val de inflație, generat de creșterea prețului la gaze” avertizează economistul Adrian Negrescu, subliniind că statul joacă un rol important.