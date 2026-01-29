Economiștii avertizează: Criza financiară care urmează va eclipsa prăbușirea din 2008

Pe fondul scumpirii accelerate a aurului, un avertisment dur vine din SUA. Nu e vorba doar de protecție pentru investitori, ci de un semnal că economia globală se apropie de un punct critic. Economistul Peter Schiff susține că inflația scapă de sub control, dolarul american își pierde statutul, iar o criza financiară majoră se conturează la orizont.

Aurul urcă, iar semnalele se înmulțesc

Creșterea constantă a prețului aurului este, în opinia lui Peter Schiff, mai mult decât o reacție defensivă a piețelor. Economistul spune că metalele prețioase transmit un mesaj clar despre starea reală a economiei.

„Aurul și argintul ne avertizează că urmează o criză mult mai mare, care va lovi fie mai târziu anul acesta, fie anul viitor. Ne îndreptăm spre o criză a dolarului american și o criză a datoriei suverane”, a declarat Schiff marți, la emisiunea „The Claman Countdown”, potrivit Fox Business.

El merge mai departe și explică de ce băncile centrale își schimbă strategia.

„Băncile centrale cumpără aur ca să-și susțină monedele. Renunță la dolari și la titlurile de stat americane. Ne îndreptăm spre o nouă criză economică, una care va face ca prăbușirea financiară din 2008 să pară un picnic de duminică”, a adăugat el.

„Previziuni alarmiste”, spune tabăra opusă

Nu toți sunt de acord cu această viziune. Carrie Sheffield, analist principal de politici publice la Independent Women’s Forum, avertizează că astfel de declarații sunt adesea exagerate. Ea a declarat pentru Fox News Digital că unii comentatori „lansează prognoze alarmiste doar pentru a atrage atenția la televizor”, fără ca realitatea să le confirme.

Schiff își bazează însă argumentele pe deprecierea monedei americane, pe care o descrie ca fiind „la cel mai scăzut nivel din istorie”, și pune responsabilitatea pe guvernul federal.

Date economice, interpretări diferite

Sheffield aduce în discuție cifrele oficiale și susține că inflația a fost semnificativ mai redusă în perioadele asociate politicilor promovate de Donald Trump. Ea citează date ale Biroului de Statistică a Muncii din SUA, care indică o economie mai stabilă și o creștere solidă în 2025.

„În al doilea mandat al președintelui Trump, datele Biroului de Statistică arată că inflația a fost în medie de 2,7%. Comparativ, în perioada administrației Biden a fost de 5%, iar în primul mandat al lui Trump a fost de doar 1,9%. Datorită politicilor fiscale, de reglementare și energetice, economia SUA a crescut cu 4,4% în trimestrul al treilea din 2025, iar Rezerva Federală din Atlanta estimează o creștere de 5,4% în trimestrul al patrulea”, a spus Sheffield.

Gazda emisiunii, Liz Claman, a intervenit cu o notă de echilibru, afirmând că indicatorii economici arată bine per ansamblu.

„Avem cifre destul de solide. E adevărat că încrederea consumatorilor fluctuează de la o lună la alta, dar veniturile oamenilor sunt stabile. Începem să vedem creșteri reale ale productivității”, a spus Claman.

Cifrele pot să fie și ele înșelătoare

Totuși, economistul nu acceptă această interpretare. El susține că datele actuale vor fi revizuite și că sunt puternic influențate de inflație.

„Din păcate, aceste cifre nu sunt corecte. Sunt distorsionate și vor fi revizuite. O mare parte din ele este influențată de inflație. Inflația va fi mult mai periculoasă în următorii ani decât a fost în timpul administrației Biden. Asta ne spun aurul și argintul. Sunt un avertisment”, a declarat Schiff.

Pentru a-și susține poziția, Schiff face o paralelă directă cu perioada premergătoare crizei din 2008.

„Exact ca în 2007, când a explodat piața creditelor subprime – un lucru pe care îl prevăzusem cu ani înainte – am știut că urmează o criză mult mai mare. Dar comunitatea financiară, Rezerva Federală și Ben Bernanke spuneau atunci că problema este izolată. Nu au înțeles ce se întâmplă”, a explicat Schiff.

Dependența Americii de restul lumii

Un alt punct sensibil, spune economistul, este relația economică a SUA cu restul globului.

„Noi depindem de lume. Ei ne furnizează bunurile pe care nu le producem și ne împrumută banii pe care nu îi economisim. Trump vede lucrurile invers. Economia mondială nu funcționează datorită Americii, ci economia Americii funcționează datorită lumii”, a spus Schiff.

El avertizează că statutul dolarului ca monedă de rezervă globală este sub presiune. „Avem o economie bazată pe consum și pe credit, construită pe statutul dolarului ca monedă de rezervă globală. Iar lumea începe să retragă acest sprijin. Dolarul se va prăbuși și va fi înlocuit de aur”.

De ce ar fi diferită criza care vine

Schiff spune că nu există un plafon pentru prețul aurului, tocmai pentru că dolarul nu are un prag minim.

„Diferența majoră dintre criza care urmează și cea din 2008 este că aceasta va fi concentrată în America. Nu va fi exportată în restul lumii”, a mai spus el. „Va fi o criză financiară globală, dar una care va lovi în primul rând Statele Unite. Restul lumii va avea chiar de câștigat”.

Mesajele oficiale rămân optimiste

În ciuda tensiunilor internaționale din Venezuela, Rusia și Iran, situația internă a SUA este stabilă.

„La nivel intern, Statele Unite se află într-o poziție puternică și în creștere”, a spus Sheffield.

Un punct de vedere similar vine și de la Casa Albă. Kush Desai, purtător de cuvânt al administrației, a invocat investițiile masive și interesul crescut pentru datoria americană.

„Deținerile străine de titluri de stat americane au atins recent un nivel record, iar liderii din mediul de afaceri investesc trilioane de dolari în SUA pentru a produce și a crea locuri de muncă. Cei care au prezis dezastrul încă din prima zi a mandatului președintelui Trump s-au înșelat. Americanii au văzut inflația scăzând, salariile reale crescând și economia accelerând”, a declarat Kush Desai, pentru Fox News Digital.

