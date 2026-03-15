Hobby-ul la care Regina Camilla a trebuit să renunțe după ce a recunoscut că e „prea bătrână”

Regina Camilla a fost obligată să renunțe la călărie la vârsta de 75 de ani, în ciuda pasiunii sale pentru acest hobby, scrie Mirror.

Familia Regală a fost strâns legată de cursele de cai timp de secole, iar regretata Regină Elisabeta a II-a a fost printre cei mai mari susținători ai acestui sport. La momentul trecerii în neființă, încă deținea numeroși cai de antrenament, iar grajdul ei a fost ulterior transferat Regelui Charles al III-lea.

Regina Camilla împărtășește această dragoste pentru curse și cai în general, fiind numită co-proprietară a grajdului regretatei Regine Elisabeta, precum și co-patroană a Jockey Club, alături de soțul ei, în 2024.

Regina Camilla: Cred că sunt prea bătrână să mai călăresc

Totuși, deși entuziasmul ei pentru acest sport persistă, în urmă cu doar trei ani, Camilla a dezvăluit că, din cauza vârstei sale, a renunțat să mai călărească.

„Obișnuiam să am cai pe care îi călăream, dar din păcate nu mai călăresc. Cred că sunt prea bătrână, dar am cai de curse”, a spus ea în 2023.

O sursă de la palat ar fi informat The Mail la vremea respectivă: „Regina consortă a constatat că nu are timp să facă ceea ce este necesar pentru a se asigura că rămâne în siguranță în șa”.

Dragostea Reginei Camilla pentru acest sport este bine documentată, o sursă dezvăluind în acel an: „Camilla are o adevărată dragoste pentru curse și va fi persoana care va vorbi cu antrenorii în fiecare zi, așa cum a făcut-o răposata Regină.”

Apariția ei la Hipodromul Cheltenham din acest an a avut loc de Ziua Femeii, unde nu numai că a decernat trofeul pentru cursa principală a zilei, dar a întâlnit și câteva femei pioniere în acest sport, alături de alte membre ale Familiei Regale, precum Zara Tindall.