Dezertor ucrainean, găsit de salvamontiști în Munții Maramureșului. A luptat aproape trei ani pe front

Un cetăţean ucrainean dezertat din armata ţării sale a trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului şi a fost recuperat de salvatorii montani, a informat, joi, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Bărbatul, excelent echipat și pregătit fizic

Conform sursei citate, ucraineanul în vârstă de 41 ani a fost găsit, fără probleme medicale, excelent echipat şi foarte bine pregătit fizic.

„Avea un rucsac cu provizii şi haine de schimb, a reuşit sa treacă singur de zonele extrem de periculoase cu ravene de zeci de metri, a găsit în teren cablurile metalice montate de noi pentru a sprijini oamenii aflaţi în dificultate care coboară pe-acolo. De altfel, la baza muntelui ucraineanul ne-a mărturisit că a dezertat şi a fugit din războiul din ţara vecină, precum şi faptul că a luptat pe front doi ani şi opt luni, lucru care i-a uşurat tentativa de fugă”, a spus Dan Benga.

Ucraineanul se afla de trei zile în munți

Potrivit acestuia, cetăţeanul ucrainean se afla de trei zile în munţi.

„Se afla de trei nopţi în munţi şi în afara unor probleme de solicitare fizică, normale ţinând cont de asprimea munţilor prin care a trecut, totul este ok cu el”, a mai adăugat reprezentantul Salvamont Maramureş.

Operaţiunea de recuperare din munte a cetăţeanului ucrainean a fost sprijinită de un echipaj al Poliţiei de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte, notează Agerpres.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în februarie 2022, numeroși cetățeni ucraineni au ales să evite înrolarea în armată trecând ilegal granița în România prin Munții Maramureșului, unii dintre aceștia fiind găsiți fără viață de echipajele montane, în urma condițiilor extrem de dificile și a parcurgerii unor zone extrem de periculoase.

Salvamontiștii au găsit, în urmă cu patru zile, un cetățean ucrainean nemâncat de mai multe zile, care rătăcea prin Munții Maramureșului timp de o săptămână.