€ 5.2484
|
$ 4.5175
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2484
|
$ 4.5175
 
DCNews Stiri Dezertor ucrainean, găsit de salvamontiști în Munții Maramureșului. A luptat aproape trei ani pe front
Data publicării: 28 Mai 2026

Dezertor ucrainean, găsit de salvamontiști în Munții Maramureșului. A luptat aproape trei ani pe front
Autor: Iulia Horovei

salvamont maramures Salvamontiști pe munte. Sursa foto: Salvamont Maramureș/ Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un cetățean ucrainean care ar fi luptat timp de aproape trei ani pe front a fost recuperat din Munții Maramureșului de salvamontiști, echipele de salvare spunând că bărbatul era extrem de bine echipat și pregătit fizic.

Un cetăţean ucrainean dezertat din armata ţării sale a trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului şi a fost recuperat de salvatorii montani, a informat, joi, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Bărbatul, excelent echipat și pregătit fizic

Conform sursei citate, ucraineanul în vârstă de 41 ani a fost găsit, fără probleme medicale, excelent echipat şi foarte bine pregătit fizic.

„Avea un rucsac cu provizii şi haine de schimb, a reuşit sa treacă singur de zonele extrem de periculoase cu ravene de zeci de metri, a găsit în teren cablurile metalice montate de noi pentru a sprijini oamenii aflaţi în dificultate care coboară pe-acolo. De altfel, la baza muntelui ucraineanul ne-a mărturisit că a dezertat şi a fugit din războiul din ţara vecină, precum şi faptul că a luptat pe front doi ani şi opt luni, lucru care i-a uşurat tentativa de fugă”, a spus Dan Benga.

Ucraineanul se afla de trei zile în munți

Potrivit acestuia, cetăţeanul ucrainean se afla de trei zile în munţi.

„Se afla de trei nopţi în munţi şi în afara unor probleme de solicitare fizică, normale ţinând cont de asprimea munţilor prin care a trecut, totul este ok cu el”, a mai adăugat reprezentantul Salvamont Maramureş.

Operaţiunea de recuperare din munte a cetăţeanului ucrainean a fost sprijinită de un echipaj al Poliţiei de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte, notează Agerpres.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în februarie 2022, numeroși cetățeni ucraineni au ales să evite înrolarea în armată trecând ilegal granița în România prin Munții Maramureșului, unii dintre aceștia fiind găsiți fără viață de echipajele montane, în urma condițiilor extrem de dificile și a parcurgerii unor zone extrem de periculoase.

Salvamontiștii au găsit, în urmă cu patru zile, un cetățean ucrainean nemâncat de mai multe zile, care rătăcea prin Munții Maramureșului timp de o săptămână. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
razboi rusia ucraina
muntii maramures
salvamont
dezertare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Ambasada Rusiei la București sfătuiește România să evacueze personalul diplomatic de la Kiev
Publicat acum 17 minute
Fostă solistă a trupei A.S.I.A, condamnată la 8 luni de închisoare cu suspendare. Alina Crișan ar fi condus mașina sub influența alcoolului sau a altor substanțe
Publicat acum 37 minute
Apariție misterioasă: O plantă otrăvitoare a invadat un stat
Publicat acum 47 minute
Răsturnare de situație la Cotroceni, urmează un weekend de foc. Bogdan Chirieac: Nicușor Dan nu renunță la el
Publicat acum 48 minute
Horoscop iunie 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 21 minute
Tezaur vechi de aproape 3.000 de ani, descoperit în Prahova de un detectorist de metale. Riscul pentru specialiști, explicat de Daniel Costache
Publicat acum 11 ore si 6 minute
Un cioban din Sălaj, cercetat penal pentru braconaj după ce ar fi ucis un urs cu toporul
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Victor Ponta, înapoi la Palatul Victoria? Scenariul revenirii ca premier și cum ar putea Nicușor Dan să deblocheze consultările de la Cotroceni
Publicat acum 9 ore si 42 minute
Realitatea Plus, singurul post din Europa de Est acreditat de Casa Albă pentru G7. Ana Maria Păcuraru, în delegația oficială
Publicat acum 14 ore si 0 minute
Horoscop 28 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close