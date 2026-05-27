Trump o readuce pe Pam Bondi la Casa Albă. Ce rol va avea, după ce a plecat din funcția de procuror general luna trecută

Bondi, pe care Trump a înlăturat-o din funcția de procuror general luna trecută, va face parte din Consiliul Consultativ Prezidențial pentru Știință și Tehnologie (PCAST), anunță Axios.

CITEȘTE ȘI: Tulsi Gabbard a demisionat. Donald Trump a reacţionat imediat

Panelul este condus de fostul consilier AI de la Casa Albă David Sacks și de consilierul științific al Casei Albe Michael Kratsios. În componența sa se află și peste o duzină de lideri din tehnologie, inclusiv Jensen Huang, cofondator Nvidia, Mark Zuckerberg, CEO Meta, și Larry Ellison, cofondator Oracle.

„Bondi va avea rolul de a facilita coordonarea dintre guvern și marii lideri din tehnologie din acest grup”, susțin sursele citate de Axios.

VEZI ȘI: Lori Chavez-DeRemer, secretarul Muncii, părăsește administrația Trump

„Pam a fost un sprijin extrem de valoros pentru echipa președintelui și sunt încântat pentru ea și pentru noi toți că va rămâne implicată în abordarea unora dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă administrația”, spune vicepreședintele JD Vance.

Bondi va avea și un rol consultativ nou creat în domeniul infrastructurii naționale.

Potrivit unei surse, Bondi ar fi fost diagnosticată cu cancer tiroidian la scurt timp după ce a părăsit Departamentul de Justiție. A urmat tratament și este în proces de recuperare.

Amintim că președintele american Donald Trump a confirmat în luna aprilie plecarea în „sectorul privat” a procuroarei generale Pam Bondi, o aliată fidelă a sa, și l-a numit pe fostul său avocat personal, Todd Blanche, pentru a asigura interimatul.

Trump a numit-o pe Pam Bondi o „mare patrioată” într-un mesaj pe rețeaua sa de socializare Truth și l-a descris pe Todd Blanche, nr. 2 în Departamentul de Justiție și fostul său avocat personal, drept „un avocat foarte talentat și respectat”.