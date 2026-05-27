€ 5.2393
|
$ 4.4990
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2393
|
$ 4.4990

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Trump o readuce pe Pam Bondi la Casa Albă. Ce rol va avea, după ce a plecat din funcția de procuror general luna trecută
Data publicării: 27 Mai 2026

Trump o readuce pe Pam Bondi la Casa Albă. Ce rol va avea, după ce a plecat din funcția de procuror general luna trecută
Autor: Loredana Iriciuc

pam-bondi Pam Bondi / FOTO: captură video youtube @Face the Nation
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Președintele Donald Trump a numit-o pe fosta procuror general Pam Bondi într-un comitet consultativ axat pe politica în domeniul inteligenței artificiale.

Bondi, pe care Trump a înlăturat-o din funcția de procuror general luna trecută, va face parte din Consiliul Consultativ Prezidențial pentru Știință și Tehnologie (PCAST), anunță Axios.

CITEȘTE ȘI: Tulsi Gabbard a demisionat. Donald Trump a reacţionat imediat

Panelul este condus de fostul consilier AI de la Casa Albă David Sacks și de consilierul științific al Casei Albe Michael Kratsios. În componența sa se află și peste o duzină de lideri din tehnologie, inclusiv Jensen Huang, cofondator Nvidia, Mark Zuckerberg, CEO Meta, și Larry Ellison, cofondator Oracle.

„Bondi va avea rolul de a facilita coordonarea dintre guvern și marii lideri din tehnologie din acest grup”, susțin sursele citate de Axios.

VEZI ȘI: Lori Chavez-DeRemer,  secretarul Muncii, părăsește administrația Trump

„Pam a fost un sprijin extrem de valoros pentru echipa președintelui și sunt încântat pentru ea și pentru noi toți că va rămâne implicată în abordarea unora dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă administrația”, spune vicepreședintele JD Vance.

Bondi va avea și un rol consultativ nou creat în domeniul infrastructurii naționale.

Potrivit unei surse, Bondi ar fi fost diagnosticată cu cancer tiroidian la scurt timp după ce a părăsit Departamentul de Justiție. A urmat tratament și este în proces de recuperare.

Amintim că președintele american Donald Trump a confirmat în luna aprilie plecarea în „sectorul privat” a procuroarei generale Pam Bondi, o aliată fidelă a sa, și l-a numit pe fostul său avocat personal, Todd Blanche, pentru a asigura interimatul.

Trump a numit-o pe Pam Bondi o „mare patrioată” într-un mesaj pe rețeaua sa de socializare Truth și l-a descris pe Todd Blanche, nr. 2 în Departamentul de Justiție și fostul său avocat personal, drept „un avocat foarte talentat și respectat”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pam bondi
donald trump
casa alba
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Românii, printre cetăţenii europeni care stau cel mai mult la serviciu
Publicat acum 16 minute
Ministrul de externe al Islandei se teme de un „moment Brexit” la referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană
Publicat acum 37 minute
Parlamentul a votat împotriva vânzării companiilor de stat profitabile până în 2027
Publicat acum 42 minute
Percheziții la Partidul Socialist din Spania, condus de premierul Pedro Sánchez
Publicat acum 44 minute
Lege nouă pentru transportatori: Șoferii nu sunt obligaţi să descarce sau să încarce marfa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 17 minute
Dezinformarea, atacată de preşedintele Nicuşor Dan. "Oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă încredere să ne asculte când deschidem gura" / Video
Publicat acum 4 ore si 12 minute
Mircea Badea: Poți să fii Verstappen, combinat cu Titi Aur și Ari Vatanen. Ce să faci în acest caz?! Am avut un accident absolut identic pe Valea Oltului
Publicat acum 4 ore si 4 minute
Lovitură pentru pensionari. ÎCCJ, decizie referitoare la perioada stagiului militar
Publicat acum 4 ore si 24 minute
Horoscop 27 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Horoscop iunie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close