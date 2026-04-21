Lori Chavez-DeRemer,  secretarul Muncii, părăsește administrația Trump

'Secretarul muncii, Lori Chavez-DeRemer, va părăsi guvernul pentru a ocupa un post în sectorul privat', a anunțat pe X directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung.

Instalată în funcție în martie 2025, ea devine a treia femeie care părăsește guvernul lui Donald Trump în doar câteva săptămâni, după plecările forțate ale secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem, și ale procurorului general, Pam Bondi.

'Ea a făcut o treabă fenomenală protejând lucrătorii americani, implementând practici de muncă echitabile și ajutându-i pe americani să dobândească competențe suplimentare pentru a-și îmbunătăți viețile', a adăugat Steven Cheung.

El a precizat că Keith Sonderling, actualul număr doi al lui Chavez-DeRemer, va asigura interimatul la conducerea departamentului.

Această fostă deputată de Oregon, 58 de ani, era la momentul numirii sale cunoscută ca fiind apropiată de sindicate, spre deosebire de pozițiile numeroșilor patroni care alcătuiesc guvernul miliardarului republican.

Mandatul său a fost marcat de demiterea și plecarea forțată a mii de funcționari din ministerul său, la fel ca mulți alții de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025.

Cu toate acestea, o serie de scandaluri recente au grăbit plecarea sa din guvern.

Potrivit New York Post, Lori Chavez-DeRemer este vizată de o anchetă pentru o presupusă relație 'nepotrivită' cu un subordonat. Ea este, de asemenea, acuzată de consum de alcool în biroul său în timpul orelor de lucru, dar și de fraudă, după ce ar fi inventat deplasări oficiale care s-ar fi transformat, de fapt, în călătorii de plăcere alături de familie și prieteni, precizează Agerpres.

În ianuarie, Casa Albă estimase aceste acuzații ca fiind 'fără fundament' prin vocea unei purtătoare de cuvânt.

Lori Chavez-DeRemer a fost, de asemenea, vizată de trei plângeri în cadrul departamentului, depuse de angajate care o acuză că a întreținut un climat de lucru toxic, potrivit New York Times.

În februarie, jurnalul newyorkez a mai relatat - citând surse apropiate cazului și documente ale poliției - că soțul lui Lori Chavez-DeRemer, Shawn DeRemer, a primit interdicție de a intra în sediul departamentului după ce a fost acuzat de agresiune sexuală de către cel puțin două angajate. (Claudia Calotă)