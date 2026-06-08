Volodimir Zelenski a zburat în Marea Britanie prin Moldova în loc de Polonia, după gestul care a indignat Varșovia - FOTO

Varșovia a fost indignată de faptul că Zelenski a dat unui centru militar titlul onorific de „Eroii UPA”. Sursa foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ales să meargă la Londra, cu o escală la Chișinău, Republica Moldova, în loc de Polonia, cum obișnuia până acum.

Președintele Volodimir Zelenski a călătorit în Regatul Unit prin intermediul aeroportului Chișinău din Republica Moldova, în loc de aeroportul polonez Rzeszow, pe care îl folosea în mod regulat pentru vizite în străinătate, potrivit datelor de urmărire a zborului înregistrate de FlightAware.

Astfel, conform acestor date, aeronava folosită de Zelenski a decolat de la Rzeszow spre Chișinău, în dimineața zilei de 7 iunie. După o scurtă escală în capitala Republicii Moldova, avionul lui Zelenski a zburat apoi direct spre Londra, scrie New Voice of Ukraine.

Datele de zbor arată că Zelenski a folosit în mod repetat aeroportul Rzeszow-Jasionka ca punct de plecare pentru călătorii în străinătate. În anii precedenți, aeroportul a servit drept bază principală pentru aeronava prezidențială, vizitele internaționale ale președintelui ucrainean și ale altor delegații oficiale care foloseau avionul începând și sfârșind de obicei acolo.

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Deocamdată rămâne neclar ce a determinat schimbarea punctului de plecare pentru zborul lui Zelenski.

On June 7, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy flew to the United Kingdom not via Poland's Rzeszów airport, as he usually does, but via Chisinau Airport in Moldova, European Pravda reported, citing data from FlightAware. pic.twitter.com/UyKsC0sScF — Hromadske Int. (@Hromadske) June 8, 2026

Tensiunile dintre Ucraina și Polonia. Gestul lui Volodimir Zelenski care a indignat Varșovia

Președintele Zelenski a semnat pe 26 mai un decret prin care acorda Centrului Separat de Operațiuni Speciale Nordice al Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei titlul onorific de „Eroii UPA”.

Președintele polonez Karol Nawrocki a propus ulterior ca Zelenski să fie deposedat de Ordinul Vulturul Alb, distincție acordată președintelui ucrainean în aprilie 2023 de predecesorul lui Nawrocki, Andrzej Duda. El a declarat că premiul a fost acordat „într-un moment diferit și în circumstanțe diferite”.

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Titlul „Eroii UPA” i-a deranjat profund pe polonezi deoarece UPA (Armata Insurecțională Ucraineană) nu este percepută în Polonia ca o mișcare de eliberare națională, ci ca organizația responsabilă de masacrele împotriva populației poloneze din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Astfel, în Polonia UPA este asociată cu masacrele din Volânia (1943-1944). Potrivit estimărilor, în timpul războiului, aproximativ 80.000 de civili polonezi au fost masacrați de Armata Insurecțională Ucraineană.

Șeful Biroului Prezidențial Ucrainean, Kyrylo Budanov, a sosit în Polonia pe 5 iunie. S-a întâlnit cu ministrul adjunct de Externe polonez, Marcin Bosacki, pentru a discuta controversa privind titlul onorific UPA acordat unității SOF și pentru a prezenta propunerile Kievului pentru soluționarea disputei.

Precizîm că la Londra, Volodimir Zelenski s-a văzut în acest weekend cu premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.