Vântul puternic a provocat pagube pe aeroportul din Delhi: Trei aeronave au fost avariate / video

Mai multe avioane au fost avariate în India din cauza vântului puternic.
Vântul puternic, însoţit de ploi, a condus la avarierea a trei aeronave cu fuselaj îngust aparţinând companiei aeriene private Air India, a confirmat luni o sursă oficială, citată de agenţia Xinhua, potrivit Agerpres.
Incidentul a avut loc duminică, în dreptul Terminalului 2 al Aeroportului Internaţional Indira Gandhi din Delhi, unde aeronavele se aflau staţionate.
Înregistrările video devenite virale pe reţelele sociale arată echipamente de la sol deplasându-se pe roţi, cu viteză mare, pe fondul vântului puternic din zona aeroportului, în pofida eforturilor personalului de la sol care s-a grăbit să intervină pentru a le opri.
Echipamentele de la sol au lovit cele trei aeronave, avariindu-le.
Un oficial citat într-un reportaj online al NDTV a declarat că, dintre cele trei aeronave afectate, două vor fi în curând operaţionale, în timp ce a treia aeronavă va necesita reparaţii.
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HEART STOPPING MOMENT AT DELHI AIRPORT T2.— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) June 8, 2026
FIRST FOOTAGE.
3 Air India aircraft parked at Delhi Airport’s Terminal 2 were damaged after ground equipment broke loose during a sudden storm and slammed into the planes. Sources claim no prior ATC weather warning was issued to airlines… pic.twitter.com/c8Y9pl9RX9