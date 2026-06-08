Vântul puternic a provocat pagube pe aeroportul din Delhi: Trei aeronave au fost avariate / video

Avioane. Sursa foto: Agerpres

Mai multe avioane au fost avariate în India din cauza vântului puternic.

Vântul puternic, însoţit de ploi, a condus la avarierea a trei aeronave cu fuselaj îngust aparţinând companiei aeriene private Air India, a confirmat luni o sursă oficială, citată de agenţia Xinhua, potrivit Agerpres.

Incidentul a avut loc duminică, în dreptul Terminalului 2 al Aeroportului Internaţional Indira Gandhi din Delhi, unde aeronavele se aflau staţionate.

Înregistrările video devenite virale pe reţelele sociale arată echipamente de la sol deplasându-se pe roţi, cu viteză mare, pe fondul vântului puternic din zona aeroportului, în pofida eforturilor personalului de la sol care s-a grăbit să intervină pentru a le opri.

Echipamentele de la sol au lovit cele trei aeronave, avariindu-le.

Un oficial citat într-un reportaj online al NDTV a declarat că, dintre cele trei aeronave afectate, două vor fi în curând operaţionale, în timp ce a treia aeronavă va necesita reparaţii.

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