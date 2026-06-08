Proiectul Franței și Germaniei pentru avionul de luptă FCAS, abandonat după ani de blocaje

de la stânga la dreapta: Drapelul UE, steagul Franței, drapelul Germaniei. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Franța și Germania au decis să renunțe la dezvoltarea comună a avionului de luptă din cadrul programului FCAS (Future Combat Air System), după ani de pregătiri și negocieri marcate de neînțelegeri între companiile implicate.

Franţa şi Germania au abandonat după ani de pregătiri proiectul comun pentru un avion de luptă, au afirmat luni surse guvernamentale de la Berlin ale agenţiei dpa.

Decizie comună la Paris și Berlin

Cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron au ajuns la aceeaşi concluzie: companiile Dassault şi Airbus nu se pot pune de acord asupra construcţiei avionului în cadrul programului cunoscut ca FCAS - Future Combat Air System (sistem de luptă aeriană al viitorului), în care este implicată şi Spania.

Avionul ar fi urmat să devină operaţional în 2040, fiind proiectat să acţioneze alături de drone şi să înlocuiască atât aeronavele germane Eurofighter, cât şi cele franceze Rafale.

Proiect lansat în urmă cu 9 ani

Proiectul fusese lansat în 2017 de Macron alături de predecesoarea lui Merz la conducerea guvernului de la Berlin, Angela Merkel.

AFP reaminteşte că Merz menţionase posibilitatea renunţării la proiect încă din martie. De asemenea, agenţia apreciază că după luni de blocaj, FCAS pare abandonat definitiv.

Potrivit AFP, executivul german apreciază că „adevăratul nucleu al FCAS trebuie continuat ca sistem de sisteme european”, un „sistem nervos care face legătura între avioane, drone şi alte componente, pentru a forma un ansamblu integrat".

Miniştrii Apărării din Franţa şi Germania trebuie să formuleze la consiliul ministerial de luna aceasta „un plan de acţiune comun şi actual pentru cooperarea în industria de apărare, concentrat asupra câtorva proiecte realiste şi pertinente”, a mai afirmat partea germană, notează Agerpres.

Citește și: Blocajul de doi ani s-a încheiat. Ungaria permite avansarea Ucrainei către Uniunea Europeană

Citește și: Cipru acuză Turcia că a hărțuit aeronave care transportau miniștri europeni ai Apărării. Cum se apără Ankara

