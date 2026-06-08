Cipru acuză Turcia că a hărțuit aeronave care transportau miniștri europeni ai Apărării. Cum se apără Ankara

Avioane de luptă F-16. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Cipru a anunțat că va depune plângeri oficiale după ce aeronave care transportau miniștri ai Apărării din Grecia, Franța și Olanda către o reuniune a UE ar fi fost „hărțuite” în spațiul aerian al insulei, incident pe care Turcia îl neagă.

Guvernul cipriot a anunțat, luni, 8 iunie, că va depune plângeri oficiale după ce aeronave care transportau oficiali din Grecia, Franța și Olanda către o reuniune a UE „au fost hărțuite”.

Miniștri europeni, hărțuiți de avioane F-16 din Turcia

Ministerul cipriot al Apărării a declarat că avioanele în care se aflau miniștrii Apărării din Grecia, Olanda și Franța au fost afectate de interferențe în timpul vizitei lor în Cipru.

„Am fost informați de miniștrii Apărării din Grecia, Olanda și Franța că, în timpul vizitei lor în Cipru, aeronava cu care călătoreau a fost supusă unor interferențe provenite de la aeroportul ilegal Tymbou”, a declarat Victor Papadopoulos, directorul biroului de presă al președintelui Republicii Cipru.

El a adăugat că, în cazul avionului în care se afla ministrul grec al Apărării Nikos Dendias, au fost observate și avioane de luptă turcești F-16 operând în zonă.

„Toate acestea vor fi denunțate corespunzător de Republica Cipru, acolo unde este cazul”, a spus Papadopoulos. „Ministrul Apărării va informa astăzi Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate (n.r. Kaja Kallas) și va informa și Consiliul European”, a adăugat el.

Tensiuni aeriene în estul Mediteranei

Miniștrii călătoreau în Cipru pentru o reuniune a miniștrilor Apărării din UE. Cipru deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Autoritățile grece și cipriote au declarat că au existat perturbări ale comunicațiilor radio ale aeronavelor, provenite de la controlori din aeroportul Ercan din nordul Ciprului, teritoriu controlat de Turcia. În plus, două avioane de luptă F-16 turcești au decolat și au urmărit cel puțin una dintre aeronavele oficialilor europeni, menținând distanța, potrivit Politico.

Incidentele au implicat un avion militar cu ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, precum și un avion în care se afla ministra franceză Catherine Vautrin, potrivit oficialilor.

Un oficial cipriot a spus că și aeronava delegației olandeze a fost hărțuită.

Cipru este divizat din 1974 între partea de nord controlată de turci ciprioți și sudul grec cipriot, după o invazie turcă. Ankara nu recunoaște Republica Cipru, stat membru UE recunoscut internațional ca singura autoritate suverană asupra întregii insule.

Răspunsul Turciei

Turcia a negat incidentul, spunând că avioanele F-16 au decolat din cauza unei urgențe și au zburat spre nordul insulei fără a încălca frontierele. Ei au numit acuzațiile „motivate politic” și „complet false”.

Aeroportul Ercan nu este recunoscut internațional și nu este înregistrat la Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO).

Incidentul a avut loc înaintea semnării unui acord de statut al forțelor (SOFA) între Cipru și Franța, privind cadrul legal pentru prezența militarilor francezi pe insulă. Acordul urma să fie semnat la Nicosia și stabilește condițiile în care forțele franceze pot opera în Cipru, incluzând cooperare militară, exerciții comune, schimburi de personal și alte aranjamente administrative.

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