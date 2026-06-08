Cutremur puternic în Cuba, resimțit în SUA și Mexic

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur cu magnitudine de 6,1 s-a produs luni seară în largul coastelor de vest a Cubei, seismul fiind resimțit și în Statele Unite ale Americii și Mexic.

Un cutremur cu magnitudine de 6,1 s-a produs în apropiere de Cuba, luni seară (ora 21:00 a României), la adâncimea de 10.0km. Seismul a fost resimțit și în statul american Florida, potrivit floridatoday, dar și în Mexico City și Cancun din Mexic.

Corespondenţi ai AFP la Havana, citați de Agerpres, au raportat că mişcările seismice care au durat aproximativ 20 de secunde au obligat locuitorii să iasă din clădiri pentru a se refugia în stradă.

„Au existat rapoarte privind mișcări ale solului în zonele Orlando, Jacksonville și Miami, în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1, care s-a produs la 73 de mile vest-nord-vest de Mantua, Cuba”, a declarat Kole Fehling, meteorolog la Serviciul Național de Meteorologie, într-un comunicat.

Harta realizată de U.S. Geological Survey arată că un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc la nord-vest de Cuba, fiind resimțit până în Florida.

Cutremur lângă Cuba, resimțit și în SUA. Sursa foto: USGS Latest Earthquakes, captură de ecran

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