După plecarea din PSD, Ponta își joacă influența în sprijinul Guvernului Tomac. Mutare-cheie pe scena politică

”Domnul Tomac se va întâlni cu toate grupurile parlamentare și va prezenta miniștrii. Din punctul meu de vedere, dincolo de persoane - sper să fie cei apăruți în presă, oameni profesioniști - contează și ce vrei să faci.

Or, eu am avut un reproș pentru domnul Ilie Bolojan, pentru care am și votat moțiunea: în primul rând, s-a lăsat capturat de USR-iști. Dacă domnul Tomac scapă de USR-iști, face un lucru bun. În al doilea rând, economia românească merge din ce în ce mai prost. Domnul Tomac nu e economist, trebuie să aibă o echipă de economiști. Altfel, va fi la fel de rău” a spus Victor Ponta, la RomâniaTV.

Parlamentarul a demisionat din grupul PSD. Victor Ponta s-a alăturat grupului parlamentar ”Uniți pentru România”, o structură apărută în 2026, în urma rupturii din interiorul Partidului Oamenilor Tineri (POT). Format în jurul lui Răzvan Mirel Chiriță, grupul parlamentar număra, inițial, 19 parlamentari.

Deși ar părea un număr nesemnificativ de parlamentari, în jocul politic, Victor Ponta, prin alăturarea de grupul ”Uniți pentru România” continuă să fie un politician jucător. El nu mai negociază un vot, ci, prin puterea sa politică, dată de nume și greutate în politică, negociază voturile unui grup care pot asigura un viitor Executiv Tomac. În susținerea Guvernului Tomac, fiecare vot contează, în contextul în care nu se prevede o majoritate parlamentară. Eugen Tomac are nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Ulterior, în intervenția la RomâniaTV, Victor Ponta a spus: ”nu o să avem guvern până mâine, poate o să-l avem până la sfârșitul săptămânii, nu știm”.