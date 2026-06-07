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DCNews Stiri Ziua 100 de război în Orientul Mijlociu. Iranul încalcă armistițiul și atacă Israelul. Amenință cu ”lovituri mai zdrobitoare”/ Trump: E suficient!

Ziua 100 de război în Orientul Mijlociu. Iranul încalcă armistițiul și atacă Israelul. Amenință cu ”lovituri mai zdrobitoare”/ Trump: E suficient!

Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 07 Iun 2026
racheta Atac/ rol ilustrativ, Inquam Photos / George Călin
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Este ziua 100 de război în Orientul Mijlociu și ziua în care Iranul avertizează Israelul cu lovituri mai zdrobitoare după rafala de rachete lansate astăzi, încălcând armistițiul.

Update: SUA, avertizate să nu se implice

Gruparea armată irakiană susținută de Iran avertizează SUA să nu se implice Kataib Hezbollah a avertizat administrația Trump că va viza bazele și interesele americane din Irak și din regiunea extinsă dacă intervine în escaladarea dintre Iran și Israel, mai notează Al Jazeera. 

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Update:  Mai multe instituții media, inclusiv Axios și Canalul 12 din Israel, relatează că Donald Trump le-a spus că îl sună pe Benjamin Netanyahu pentru a-i spune să nu răspundă la atacurile Iranului.

Reporterul Axios, Barak Ravid, a declarat pe X că Trump i-a spus, de asemenea, că este „foarte aproape” de a încheia un acord cu Iranul pentru a pune capăt definitiv războiului, adăugând că nu dorește ca procesul diplomatic să „explodeze” din cauza atacului Iranului asupra Israelului.

„Atacurile iraniene nu au rănit pe nimeni. Sperăm că Israelul nu va riposta. Dacă Bibi îi atacă, va continua ca în ultimii 47 de ani sau în ultimii 3.000 de ani”, a spus Trump, conform Axios.

  • Armata israeliană a declarat că sistemele sale de apărare au interceptat toate rachetele lansate din Iran.
  • Armata iraniană a declarat că Israelul trebuie să oprească atacurile asupra Libanului sau se confruntă cu „lovituri mai zdrobitoare”. A adăugat că Israelul a încălcat „toate liniile roșii” vizând suburbiile sudice ale Beirutului și intensificându-și atacurile în sudul Libanului.
  • Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran declară că a acceptat un armistițiu cu SUA cu condiția ca acesta să fie „un armistițiu pe toate fronturile”.
  • Ministrul israelian al Securității Naționale, de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir, a declarat că „Teheranul trebuie să ardă”.

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Iranului să revină la discuții, avertizând că atacurile sale asupra Israelului ar putea dăuna negocierilor. „Cu siguranță nu va ajuta negocierile”, a declarat Trump pentru Fox News.

„Ceea ce i-aș sugera Iranului: ți-ai lansat rachetele, e suficient, întoarce-te la masa negocierilor și încheie o înțelegere” a mai spus el. 

Totodată, Donald Trump a adăugat că nu este mulțumit de atacurile Israelului asupra Beirutului de mai devreme astăzi, notează AlJazeera. 

Spațiu aerian închis în Siria, Irak și Iran

Irakul și-a închis temporar spațiul aerian. De asemenea, Autoritatea Aviației Civile Siriene a anunțat închiderea temporară a coridoarelor aeriene sudice și suspendarea operațiunilor de pe Aeroportul Internațional Damasc timp de 12 ore. Iranul a închis partea vestică a spațiului aerian al țării până la o nouă notificare, a relatat agenția de știri semi-oficială Tasnim.

Anterior, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a declarat că a lansat rachete balistice asupra bazei aeriene israeliene, situată la aproximativ 20 km de orașul Haifa, în nordul Israelului, acuzând că baza aeriană israeliană a fost „sursa agresiunilor” lansate asupra sudului Libanului și a suburbiilor sudice ale Beirutului.

Iranul discută cu Marea Britanie, Turcia și Pakistanul

Ministrul de externe iranian declară că a vorbit cu oficiali din Marea Britanie, Turcia și Pakistan „în urma răspunsului Iranului la încălcările repetate ale armistițiului din Liban” de către Israel. Araghchi a declarat într-o postare pe Telegram că a vorbit cu secretarul britanic de externe, Yvette Cooper, și cu ministrul turc de externe, Hakan Fidan. De asemenea, el a spus că a vorbit cu șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, care a jucat un rol cheie în eforturile de mediere dintre SUA și Iran.

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