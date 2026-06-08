Bogdan Chirieac: „Dacă Guvernul arată așa cum este pe hârtie... Nici nu-i stai în față!”. Declarația care anunță că Executivul Tomac va trece

Eugen Tomac, propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac crede că sunt șanse importante ca Guvernul Tomac să fie votat de Parlament, nominalizând câțiva posibili miniștri pe care îi consideră bine pregătiți.

Guvernul Tomac va fi votat de Parlament, consideră analistul Bogdan Chirieac, care a expus, de asemenea, planul lui Nicușor Dan în ceea ce privește propunerea unui premier tehnocrat.

„Guvernul Tomac trece. Mesajul pe care l-a dat Nicușor Dan și l-a expus domnul Dominic Fritz - că pune tot un tehnocrat - a fost: Nu vă gândiți voi, PSD-ii, că-l punem pe Grindeanu și va fi obligat să treacă, că asta e situația, mergem la alegeri anticipate. Nu! 'Nu-l vreți pe Tomac, vă treziți cu un alt tehnocrat'. Deci nu va fi numit nimeni de la partidele politice. Acum nu știu dacă-i atât de democratic. În numele democrației, promovăm autocrația, cum au fost și în cazul lui Traian Băsescu, 10 ani, și în cazul lui Klaus Iohannis, alți 10 ani”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac, în direct la B1TV.

Bogdan Chirieac: Guvernul Tomac, mai bun decât Guvernul Bolojan

Analistul politic Bogdan Chirieac crede că propunerile de miniștri în Guvernul Tomac sunt mult mai bune decât miniștrii din Guvernul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură.

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„Miniștrii propuși sunt foarte serioși. Dacă Guvernul arată așa cum este pe hârtie, e mai bun decât ce am avut! Clar! Luca Niculescu la MAE, dar sunt mai mulți acolo. Vezi și: Cine este Luca Niculescu, posibil ministru de Externe în Guvernul Tomac. Coordonatorul pentru aderarea la OCDE ar putea conduce MAE

Domnul Papahagi - sigur că e controversat, dar e un intelectual autentic. Nu știu ca manager, dar e un intelectual.

La Agricultură... te pui cu (n.r. Nicolae) Istudor pe Economie Agrară?! Nici nu-i stai în față! Dar mai sunt personalități.

Am înțeles că și la Transporturi, Ionuț Mașala, director general la CNAIR, știe cu autostrăzile, cu șoselele, nu vine de nicăieri. Vine de acolo! Și e de mulți ani... și n-a intrat în politică! Deci Guvernul va fi în regulă din punctul acesta de vedere. Cei care îl vor vota îl pot vota cu inima deschisă.

Eu cred că Guvernul va trece și mă bazez pe declarația președintelui Dan, care a spus că de aceea a stat o lună fără să nominalizeze pe nimeni, că atunci când va nominaliza va fi sigur că personalitatea aceea va strânge majoritatea”, a mai punctat acesta.