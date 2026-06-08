Listă miniștri. Cum ar putea arăta noul Guvern Tomac potrivit ultimelor informații

Eurgen Tomac și președintele Nicușor Dan

Cum ar putea arăta noul Guvern Tomac potrivit ultimelor informații obținute pe surse?

Iată lista pentru Executivul Tomac, conform surselor:



Radu Burnete, propunere pentru funcția de vicepremier. El este consilier prezidențial pentru probleme economice.



Sorin Costreie, propunere pentru vicepremier și ministru al Educației. Este consilier prezidențial pentru educație și cercetare.

Luca Niculescu, la Ministerul Afacerilor Externe.



Dan Neculăescu, propunere ministru al Apărării. În prezent, el este ambasadorul Romaniei la NATO.



Alexandru Soare Filatov, propunere ministru al Justiției. Este consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale.

Vladimir Ionaș, propunere ministrul Dezvoltării, sociolog. Pentru acest portofoliu a fost vehiculat și Șerban Țigănaș, arhitect în Cluj.

Bogdan Despescu la Ministerul Afacerilor Interne.



Ionut Mașala, propunere ministrul Transporturilor. E directorul general gdjunct economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).



Teodor Dulceață, propunere ministrul Mediului. Acum, el este secretar general adjunct al ministerului.



Nicolae Istudor, propunere ministrul Agriculturii. El este rectorul ASE.



Corina Popescu, propunere ministrul Energiei.



Adrian Papahagi, propunere ministrul Culturii.

Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că miercuri cel târziu va finaliza propunerile de miniștri, reiterând faptul că își dorește să se prezinte în Parlament cu un Guvern tehnic.

„În ultimele trei zile am avut zeci de întâlniri cu foarte multe persoane, încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, pentru că, așa cum am anunțat, îmi doresc să merg în Parlament cu un Guvern de profesioniști, un Guvern tehnic, nu unul politic, pentru că avem de luat o serie de decizii importante. Trebuie să fim realiști în același timp, să ținem cont de constrângerile pe care le are bugetul României în clipa de față, de țintele pe care le avem stabilite pentru deficit. Și aici trebuie să se știe clar că nu facem o concesie Comisiei Europene, ci este vital să ne punem ordine în bugetul național, astfel încât să avem mai mulți bani pentru salarii și pensii. De aceea, lista (de miniștri) nu am finalizat-o dintr-un motiv foarte simplu: îmi doresc ca pe fiecare minister să am cel puțin două - trei propuneri, iar decizia în ceea ce privește ministrul pe care-l voi propune Parlamentului să fie decizia mea”, a declarat Tomac luni, după consultările avute cu liderii PNL.

El a explicat că lucrurile s-au încheiat pentru o parte din membrii noului Cabinet.

„Pentru câteva ministere urmează ca azi și mâine, cel târziu miercuri, să finalizez formula de Cabinet”, a transmis Eugen Tomac.