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DCNews Politica Cine este Luca Niculescu, posibil ministru de Externe în Guvernul Tomac. Coordonatorul pentru aderarea la OCDE ar putea conduce MAE

Cine este Luca Niculescu, posibil ministru de Externe în Guvernul Tomac. Coordonatorul pentru aderarea la OCDE ar putea conduce MAE

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 04 Iun 2026
Luca Niculescu Agerpres Sursa: Agerpres
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Luca Niculescu ar putea fi ministru de Externe în Guvernul Tomac.

Luca Niculescu, actualmente secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, este Coordonator Naţional pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). El ocupă această funcţie din septembrie 2022. 

Între 2016 - 2022, Luca Niculescu a fost Ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Din această funcție, a reprezentat de asemenea România în relație cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. A fost, totodată, Președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022. 

Luca Niculescu a fost jurnalist

Între 1992 și 2016, Luca Niculescu a fost jurnalist. Redactor-șef al postului de radio RFI România, precum și realizator de emisiuni la mai multe televiziuni: Money Channel, TVR 1, Digi24. Specializat mai ales în relații internațională, a avut timp de cinci ani, o rubrică săptămânală în Dilema Veche. A fost, în același timp, corespondent permanent în România pentru mass-media din Franța (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Libération).

Absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (1995), este titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg (1996). Luca Niculescu s-a născut la 25 aprilie 1971, la București. 

Premii și distincții

2023: Legiunea de onoare în grad de Comandor, conferită de Președintele Republicii franceze

2022: Crucea Regală a României, conferită de Majestatea Sa Custodele Coroanei

2019: Ordinul Artelor și Literelor, în grad de Comandor, decernat de Ministerul Francez al Culturii

2015: Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, decernat de Președintele României postului RFI România

2012: „Medalia pentru Loialitate”, decernată de Casa Regală a României

2010: „Jurnalistul European al Anului”, premiu decernat de Institutul European din România

2008 și 2011: Premiul Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România pentru cel mai bun talk-show

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