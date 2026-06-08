Premierul polonez Tusk intervine în disputa Nawrocki - Zelenski

Președintele polonez Karol Nawrocki (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (dreapta). Sursa foto: Agerpres

Premierul polonez Donald Tusk a făcut apel la dialog direct între președinții Karol Nawrocki și Volodimir Zelenski, pe fondul tensiunilor generate de controversa privind omagierea unei unități asociate cu Armata Insurgentă Ucraineană (UPA) și a propunerii de retragere a celei mai înalte distincții poloneze acordate liderului ucrainean.

Premierul polonez Donald Tusk a cerut luni solidaritate şi dialog la cel mai înalt nivel între Varşovia şi Kiev, în timp ce un organ consultativ urma să discute propunerea preşedintelui Poloniei, Karol Nawrocki, de a i se retrage omologului său ucrainean Volodimir Zelenski Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distinţie de stat poloneză, informează Reuters.

„Mărul discordiei” între Kiev și Varșovia

Zelenski a provocat indignare în Polonia luna trecută, când a redenumit o unitate a armatei Eroii UPA - referire la Armata Insurgentă Ucraineană din Al Doilea Război Mondial, implicată în masacrele de la Volînia în care naţionaliştii ucraineni au ucis circa 100.000 de polonezi.

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a explicat că numele a fost ales de soldaţii care doreau să comemoreze lupta UPA împotriva forţelor Moscovei şi care nu au avut nicio intenţie să îi ofenseze pe polonezi. Unii ucraineni consideră că UPA a rezistat eroic atât împotriva Uniunii Sovietice, cât şi a Germaniei naziste.

Fostul preşedinte polonez Andrzej Duda i-a conferit lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb în 2023; Nawrocki, succesorul lui Duda, a declarat în mai că un consiliu consultativ ar trebui să discute retragerea distincţiei în urma disputei.

Donald Tusk, sfat pentru cei doi președinți

Tusk, adversar politic al lui Nawrocki, a scris pe X că „deoarece diplomaţia nu a dat niciun rezultat, fac apel public la preşedinţii @NawrockiKn şi @ZelenskyyUa pentru o discuţie directă şi onestă”. „Înainte ca emoţiile să ne distrugă solidaritatea născută în faţa ameninţării ruseşti. Cooperarea este în interesul ambelor noastre state şi naţiuni, iar conflictul este în interesul Moscovei”, a adăugat prim-ministrul.

Reuters apreciază că opinia publică poloneză a evoluat nefavorabil Ucrainei din cauza afluxului de refugiaţi de război, a disputelor privind importurile de cereale ucrainene şi a trecutului legat de Al Doilea Război Mondial. Relaţiile între Varşovia şi Kiev au ajuns la cel mai scăzut nivel de după invazia rusă în Ucraina, începută în 2022, deşi Polonia a fost printre statele care i-au susţinut cel mai ferm pe ucraineni.

După unele opinii juridice, o decizie a preşedintelui polonez de a-i retrage decoraţia lui Zelenski ar trebui contrasemnată şi de premier, notează Agerpres.

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