Diana Șoșoacă

La Sankt Petersburg, la un forum foarte important, Diana Șoșoacă i-a spus lui Vladimir Putin că românii îl iubesc.

Întrebarea și ridicolul situației, peste toată această afirmație, sunt: De ce o spune în engleză?

Nimănui nu-i plăcea limb rusă, de aici și expresia „Îmi place ca limba rusă...”, adică deloc. În perioada în care Armata Roșie era aici, până prin anii '50, oamenii erau obligați să învețe limba rusă la școală. Era o dragoste cu forța. După perioada lui Ceaușescu, lucrurile s-au relaxat. Nu mai învăța nimeni rusă. Oamenii visau la Occident, învățau franceză și engleză, citeau reviste, cărți și urmăreau filme din Vest. Ulterior au apărut și casetele video, și toate celelalte.

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La deschiderea granițelor nu a fugit nimeni spre Rusia. Iar când s-au ridicat vizele, în 2002, sute de mii și apoi milioane de români au plecat în Europa. Putem spune că românii iubesc italiana, spaniola, franceza și, ca limbă universală, engleza. Iar Diana Șoșoacă arată că nu este un politician foarte abil, pentru că, dacă vorbea în română, nu era nicio problemă. Oricum, Vladir Putin asculta la cască și avea traducere.

Vladimir Putin și-a făcut treaba cu Diana Șoșoacă. Trebuia să bifeze, pentru propaganda lui, și niște susținători din țările cu care nu se înțelege bine. Mesajul pentru poporul rus este: „Uite, de fapt, poporul e cu noi”.

Au făcut operațiunea de imagine, dar au stricat-o prin acest detaliu. Diana Șoacă găsește un număr de admiratori și votanți. Pe de altă parte, Vladimir Putin are nevoie de astfel de personaje pentru a demonstra că opiniile sunt împărțite și că există și voci favorabile lui în Europa. Asta era miza.

Problema este că a greșit aici. Putea foarte bine să vorbească în română. Putin o înțelegea prin traducere, iar ea îl auzea pe el în cască. Așa ar fi fost mult mai firesc.

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