Trafic suspendat timp de 24 de ore pe Podul Prieteniei, Giurgiu - Ruse. Pe unde poți să mergi spre Bulgaria? Rute ocolitoare
Data publicării: 26 Mai 2026

Trafic suspendat timp de 24 de ore pe Podul Prieteniei, Giurgiu - Ruse. Pe unde poți să mergi spre Bulgaria? Rute ocolitoare
Autor: Loredana Iriciuc

podul prieteniei giurgiu ruse romania bulgaria Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Sursa foto: Agerpres
Circulația rutieră pe Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse va fi întreruptă temporar în perioada 4, 5 iunie, din cauza unor lucrări desfășurate pe partea bulgară a podului. Anunțul a fost făcut marți de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Potrivit autorităților, partea bulgară a transmis o informare oficială prin Centrul Comun de Contact Giurgiu.

„Autorităţile de frontieră bulgare au transmis o notificare, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, cu privire la faptul că circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi restricţionată temporar pentru desfăşurarea unor lucrări de construcţie şi montaj. Intervenţiile sunt programate să înceapă în data de 4 iunie 2026, la ora 09:00, moment în care traficul va fi oprit integral pe pod pentru a permite desfăşurarea în condiţii de siguranţă a lucrărilor, şi vor continua până în data de 5 iunie, la orele 9:00, timp în care circulaţia autovehiculelor sau a maşinilor de tonaj greu va fi suspendată în diferite intervale orare”, se arată într-un comunicat de presă al ITPF Giurgiu, conform Agerpres.

Programul restricțiilor pentru autoturisme și camioane

Poliția de Frontieră precizează că restricțiile vor fi aplicate diferit pentru autoturisme și pentru vehiculele de mare tonaj.

Astfel, în data de 4 iunie 2026, între orele 09:00 și 21:00, circulația autoturismelor va fi suspendată pe Podul Prieteniei.

În cazul camioanelor și al vehiculelor de mare tonaj, traficul va fi oprit începând din 4 iunie, ora 09:00, până în 5 iunie, ora 09:00.

Rute alternative recomandate șoferilor

Pentru evitarea aglomerației și a întârzierilor la frontieră, autoritățile le recomandă șoferilor și firmelor de transport să își organizeze din timp traseele și să folosească alte puncte de trecere a frontierei.

Polițiștii de frontieră indică drept variante alternative punctele de trecere de la Calafat și Bechet, din județul Dolj, Zimnicea și Turnu Măgurele, din județul Teleorman, Călărași, dar și Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir, din județul Constanța.

