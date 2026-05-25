DCNews Stiri Soprană româncă, lăsată fără pașaport fără nicio explicație. Ce condiții i-au impus autoritățile
Data publicării: 25 Mai 2026

EXCLUSIV Soprană româncă, lăsată fără pașaport fără nicio explicație. Ce condiții i-au impus autoritățile
Autor: Elena Aurel

femeie cu pasaport Sursa foto: https://www.magnific.com/, @pixel-shot.com
În anii '70, soprana Elena Dumitrescu-Nentwig a rămas fără pașaport după o decizie a autorităților comuniste, fără explicații oficiale.

Elena Dumitrescu-Nentwig, soprană și scriitoare, a povestit că în 1976 a rămas fără pașaport după ce autoritățile comuniste i l-au confiscat fără explicații, deși adusese foarte mulți bani în țară. Artista consideră că totul a fost premeditat, mai ales că regimul știa că urma să revină în țară pentru două spectacole de gală.

„Ce s-a întâmplat mai exact în 1976? Ați rămas fără pașaport. Ați supărat pe cineva? Care sunt misterele neștiute ale acelui moment?”, a întrebat Flaviu George Predescu.

„Nici până acum nu am aflat de ce mi-a fost luat pașaportul, pentru că eu am adus atât de multă valută în țară și în toate ziarele a scris că sunt româncă. Eu m-am silit, pentru că eu sunt produsul acestor școli, sunt produsul acestei țări. Cariera mea nu a izbucnit dintr-un miracol, cariera mea a fost condusă și dusă până la apogeu prin ceea ce am învățat în această țară și m-am simțit întotdeauna obligată țării mele.

Când am ajuns, mi-au luat pașaportul fără niciun motiv și nu vă pot spune ce ton au avut cei doi oameni în uniformă care au venit special să-mi ia pașaportul. Cred că toată treaba a fost aranjată. S-a știut că trebuie să vin pentru aceste două spectacole de gală pe care le cântam gratuit”, a spus Elena Dumitrescu-Nentwig. 

„Niciodată nu mi-au dat un răspuns”

Artista a povestit că nu a primit niciodată un motiv oficial pentru această decizie și că pașaportul i-a fost returnat după niște demersuri pentru căsătorie cu un cetățean german. Mai mult decât atât, Elena Dumitrescu-Nentwig a povestit că sora și cumnatul său au fost obligați să garanteze pentru ea.

„Nu am putut niciodată să-mi explic și niciodată nu mi-au dat un răspuns, iar când m-au chemat la ARIA (n.r. Agenția română de impresariat artistic) și mi-au înapoiat pașaportul, eu făcusem niște demersuri pentru căsătorie cu viitorul meu soț din Germania, tot așa de nemotivat mi-au dat acest pașaport.

De fapt, nu era obișnuit ca cineva care depusese acte de căsătorie să plece din țară și deodată m-au chemat și mi-au dat pașaportul înapoi, însă sora și cumnatul meu au fost nevoiți să garanteze cu ființa lor, cu toate bunurile lor, că eu încă mai plătesc un an, mai fac un contract cu ARIA, care nu a făcut nimic pentru mine, a primit numai bani”, a spus Elena Dumitrescu-Nentwig. 

„A fost un moment delicat și foarte dificil din punct de vedere psihologic, dar mă gândeam că tot în anii '70 și în jurul anului 1977, în schimb, Sergiu Celibidache este chemat să performeze la București tocmai din dorința regimului de a arăta că este altceva decât regimul Dej. Au mai fost cauzuri de interacțiune cu artiștii, iar dumneavoastră pățiți acest lucru care este cu adevărat revoltător”, a spus Flaviu George Predescu, realizatorul emisiunii De Ce Citim.

