O persoană a fost împuşcată după ce a deschis focul lângă Casa Albă. Trump a lăudat Serviciul Secret pentru intervenţie

O persoană a deschis focul sâmbătă seara în apropierea Casei Albe şi a fost împuşcată de ofiţerii Serviciului Secret al SUA, transmit agenţiile internaţionale de presă.

"La scurt timp după ora 18:00, sâmbătă (22:00 GMT), o persoană aflată în zona străzii 17 şi a bulevardului Pennsylvania a scos o armă din geantă şi a început să tragă", a transmis Biroul de Comunicare al Serviciului Secret al SUA într-o declaraţie publicată pe X şi preluată de dpa.

"Poliţia Serviciului Secret a ripostat, împuşcând suspectul, care a fost transportat la un spital din zonă, unde a fost declarat decedat", se mai arată în declaraţie.

Comunicatul adaugă că un trecător a fost, de asemenea, lovit de focurile de armă în timpul incidentului.

Preşedintele SUA, Donald Trump, se afla la Casa Albă din Washington în momentul incidentului, a precizat Serviciul Secret.

Serviciul Secret a declarat că niciun ofiţer nu a fost rănit şi că incidentul este în curs de investigare.

Mai multe instituţii media americane au relatat că au auzit focuri de armă, iar peluza nordică a Casei Albe a fost evacuată, scrie Agerpres.

Donald Trump a lăudat intervenţia Serviciului Secret

"Mulţumesc extraordinarului nostru Serviciu Secret şi forţelor de ordine pentru intervenţia rapidă şi profesionistă din această seară împotriva unui atacator înarmat din apropierea Casei Albe, care avea un trecut violent şi o posibilă obsesie faţă de cea mai preţuită clădire a ţării noastre. Atacatorul a murit în urma unui schimb de focuri cu agenţii Serviciului Secret în apropierea porţilor Casei Albe. Acest incident are loc la o lună după atacul armat de la cina corespondenţilor de la Casa Albă şi demonstrează cât de important este ca toţi viitorii preşedinţi să beneficieze de ceea ce va fi cel mai sigur şi mai bine protejat spaţiu de acest fel construit vreodată în Washington, D.C. Securitatea naţională a ţării noastre o cere", a scris Trump duminică dimineaţa pe contul său de Truth Social.

Preşedintele Donald Trump, vizat deja de trei presupuse tentative de asasinat în ultimii doi ani, se afla la Casa Albă în momentul incidentului, după ce îşi anulase toate deplasările din weekend din cauza crizei cu Iranul. El nu a fost afectat de incident, a declarat într-un comunicat Anthony Guglielmi, purtător de cuvânt al Serviciului Secret, agenţia responsabilă cu protecţia preşedintelui şi vicepreşedintelui SUA, transmite France Presse.

Cine este atacatorul

Mai multe media americane l-au identificat pe suspect drept Nasire Best, în vârstă de 21 de ani. Potrivit acestora, tânărul din statul Maryland, de lângă Washington, avea antecedente de tulburări psihice şi era deja cunoscut Serviciului Secret pentru că fusese văzut de mai multe ori în apropierea Casei Albe.