Prognoza ANM pentru următoarea lună. Cum va fi vremea până pe 10 august

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ANM a transmis estimările meteo pentru următoarea lună, 13 iulie - 10 august.

Meteorologii ANM au anunțat prognoza pe termen lung, pentru perioada 13 iulie - 10 august 2026.

Prognoza ANM pentru 13 - 20 iulie



Valorile termice vor fi ușor mai mari decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice. În rest, vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi excedentar la munte și local în cele sudice și sud-estice, iar în restul teritoriului va fi în general apropiat de cel normal.

Prognoza ANM pentru 20-27 iulie



Temperaturile medii vor fi mai scăzute față de cele normale pentru acest interval în toate regiunile, însă cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile sud-estice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile sud-estice. În rest, vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval de timp.

Prognoza ANM pentru 27 iulie - 3 august



Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai mari față de cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a României, însă mai ales în regiunile vestice. În rest, va fi apropiat de cel normal. Regimul pluviometric va avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a României, însă mai ales în zonele de munte.

Prognoza ANM pentru 3 - 10 august



Mediile valorilor termice vor fi ușor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, însă mai ales în vest. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregului teritoriu al României.

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