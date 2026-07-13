Ce se întâmplă cu strâmtoarea Ormuz? Donald Trump spune că SUA vor fi plătite pentru a o proteja, Iranul îl contrazice

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI

Donald Trump anunţă că SUA vor fi plătite pentru a proteja libera trecere prin strâmtoarea Ormuz. Iranienii îl contrazic pe preşedintele SUA.

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că Statele Unite vor fi "plătite" pentru a asigura protecţia Strâmtorii Ormuz şi a anunţat că Washingtonul va "prelua controlul" asupra acestei căi navigabile strategice, aflată în centrul confruntărilor cu Iranul, relatează AFP.

"Vom deveni gardienii strâmtorii", a declarat preşedintele american pentru Fox News, adăugând ca Statele Unite au protejat până acum Ormuz fără nimic în schimb, dar că acum vor fi plătite de alte naţiuni.

"Vom fi plătiţi pentru a o proteja. O sumă importantă; vrem doar să fim recompensaţi pentru toate acestea, pentru că ne-am expus trupele la pericol", a mai spus Trump.

"Preluăm controlul asupra strâmtorii", a afirmat el, în timp ce Iranul susţine că această cale navigabilă este închisă până la "noi ordine".

De altfel, şi pe Truth Social Donald Trump a transmis un mesaj similar.

"Strâmtoarea Hormuz este DESCHISĂ și va rămâne DESCHISĂ, cu sau fără Iran. Reintroducem BLOCADA IRANIANĂ, numită astfel pentru că oprește doar navele sau clienții Iranului să intre sau să iasă. Toate celelalte țări vor avea un acces echitabil și liber în strâmtoare. Statele Unite ale Americii vor fi cunoscute, din acest moment înainte, drept „GUARDIANUL STRÂMTORII HORMUZ”, dar în această calitate, și ca o chestiune de ECHITATE, vor fi rambursate cu o rată de 20% din toate mărfurile expediate, pentru orice și toate costurile necesare asigurării siguranței și securității în această regiune extrem de volatilă a lumii. Procesul și implementarea vor începe imediat", a scris Donald Trump.

Iranul îl contrazice pe Trump

Cartierul General Central Khatam al-Anbiya, însărcinat cu planificarea şi coordonarea operaţiunilor militare comune ale forţelor iraniene, a avertizat luni că Iranul nu va permite Statelor Unite să intervină în gestionarea Strâmtorii Ormuz, relatează Reuters.

Orice încercare a armatei americane de a gestiona tranzitul prin strâmtoare în afara rutelor desemnate de Teheran şi fără o coordonare cu forţele armate iraniene va fi puternic respinsă, se arată într-un comunicat publicat de presa de stat iraniană.