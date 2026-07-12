Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Franței, Emmanuel Macron, în timpul unei sesiuni de lucru la summitul G7 de la Évian-les-Bains, Franța. Sursa Foto: Agerpres

Un cotidian îi plasează pe Trump şi pe unii lideri europeni pe o listă cu ţinte pentru a-l răzbuna pe Khamenei.

Publicaţia iraniană Hamshahri, cotidian cu atitudine fermă ultraconservatoare şi provocatoare a municipalităţii Teheranului, a publicat o listă cu personalităţi care ar trebui să plătească pentru moartea ayatollahului Ali Khamenei pe care figurează în special Donald Trump, Benjamin Netanyahu şi Emmanuel Macron, relatează France Presse și Agerpres.

Actualul ghid suprem iranian Mojtaba Khamenei a afirmat sâmbătă, într-un mesaj scris, că "răzbunarea" este "inevitabilă" după funeraliile tatălui său, ucis într-un atac americano-israelian în 28 februarie, în prima zi a războiului.

"Această răzbunare este voinţa naţiunii noastre şi ea trebuie să fie îndeplinită, inevitabil. Aceşti criminali, ale căror nume figurează pe o listă, vor duce cu în mormântul lor dorinţa unei morţi liniştite în patul lor", a afirmat - într-un text care îi este atribuit - Mojtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său în funcţia de ghid suprem.

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Lista neagră a Iranului: Liderii europeni care sunt trecuți la index alături de Donald Trump

Publicaţia Hamshahri a publicat online sâmbătă seara o infografie care reia aceste cuvinte. Ea nu figurează totuşi în ediţia sa pe hârtie de duminică.

Aceasta arată fotografiile a 13 personalităţi care par să se refere la "lista" evocată de Mojtaba Khamenei, dar care nu menţionează niciun nume.

Pe această infografie, portretele preşedintelui american Donald Trump şi premierului israelian Benjamin Netanyahu apar cu ţinte marcate pe cap.

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Pe această listă figurează de asemenea secretarul de stat american Marco Rubio, dar şi lideri europeni, între care preşedintele francez Emmanuel Macron, şefa guvernului italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic demisionar Keir Starmer.

Iranul a reproşat ţărilor europene în timpul războiului că nu condamnă atacurile împotriva teritoriului său, ba chiar iau parte la ele, autorizând avioane militare americane să le survoleze spaţiul aerian.