 Jurnalistul Răzvan Dumitrescu s-a mutat din București. Unde locuiește acum și cât plătește facturile / video

Răzvan Dumitrescu și Anca Murgoci, pe TikTok

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu s-a mutat din București.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a dezvăluit, într-un dialog cu Anca Murgoci pe TikTok DC News, că a plecat din București și acum locuiește în județul Argeș, undeva la țară. El a zis că alegerea a fost determinată atât de costurile mai mici de trai, cât și de dorința de a avea mai mult spațiu și o calitate mai bună a vieții.

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Jurnalistul a explicat că nu a văzut sensul de a rămâne în București în condițiile în care consideră că traiul la sat îi oferă avantaje net superioare.

Iată dialogul dintre Anca Murgoci și Răzvan Dumitrescu pe TikTok:

Anca Murgoci: Chiar v-ați mutat din București?

Răzvan Dumitrescu: Da.

Anca Murgoci: Unde?

Răzvan Dumitrescu: La țară, undeva în județul Argeș.

Anca Murgoci: Cum așa?

Răzvan Dumitrescu: Foarte simplu. De ce aș contribui la creșterea taxelor și impozitelor, când la țară ai costuri mult mai mici? De ce să plătesc pentru ceea ce eu consider o ghetoizare, dacă mă uit la București, când pot să stau la aer curat, să am mult mai mult spațiu vital și facturi mult mai mici?

Anca Murgoci: Asta voiam să vă întreb. Cum stați cu facturile, după ce ați făcut schimbarea?

Răzvan Dumitrescu: Sunt independent energetic acolo. Nu plătesc factura la curent decât, să zicem, cel mult o lună pe an. Am baterii, energie solară și așa mai departe. Unde să pui la București așa ceva?

Anca Murgoci: Aveți urși?

Răzvan Dumitrescu: Mai vin urși, da. Dar au ajuns până în Ilfov, așa că de ce n-ar ajunge și pe acolo? Da, avem urși. Avem de toate: vulpi, mistreți, ulii care mai fură găini. Adică ulii care mai fură găini. Dar, decât să furi din buzunarul cetățenilor, mai bine să mai fure uliul câte o găină.

Anca Murgoci: Și cum e viața acolo față de aici? Vă lipsește ceva din București?

Răzvan Dumitrescu: Absolut nimic. Oamenii de acolo toți mi se plâng că nimeni nu se uită și la ei, la agenda lor. Tot ce se discută la televizor nu are nicio legătură cu agenda cetățeanului. Tot ce fac politicienii nu are nicio legătură cu agenda cetățeanului. Eu cred că, dacă cineva ar vizita zonele acelea și ar asculta cu atenție ce spun oamenii, s-ar îngrozi. Ar constata că cei care cred că le știu pe toate trăiesc în niște borcane puse pe o etajeră, care nu comunică unele cu celelalte.

Anca Murgoci: Eu sunt Anca Murgoci și vă invit pe DC News să urmăriți interviurile realizate de jurnalistul Răzvan Dumitrescu.