Ungariei i-a fost aprobat PNRR-ul, dar are termen limită 31 august 2026 pentru a atrage 10 mld. de euro. Cum va reuși?

Premierul Ungariei, Peter Magyar. Sursa foto: Agerpres

Ungaria are o lună și jumătate să atragă cei 10 miliarde de euro din PNRR.

Consiliul Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN) al UE a aprobat vineri Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al Ungariei, revizuit de noul guvern ungar condus de Peter Magyar, plan ce fusese blocat de Comisia Europeană în timpul guvernului Viktor Orban, acuzat de Bruxelles de încălcarea statului de drept, relatează agenţiile EFE şi Reuters.

10 miliarde de euro pentru Ungaria din PNRR până la 31 august 2026

În baza acestui plan, Ungaria are dreptul la granturi şi împrumuturi ce însumează aproximativ 10 miliarde de euro, dar accesarea acestora rămâne condiţionată de implementarea angajamentelor şi proiectelor până pe 31 august 2026. În acest scurt interval de timp guvernul ungar va putea solicita plăţi, pe măsură ce se conformează fiecăreia dintre reformele convenite cu Comisia Europeană.

Cum va reuși Ungaria să atragă 10 miliarde de euro în nici 2 luni?

De fapt, conform informațiilor de la Bruxelles, nu este necesar ca Ungaria să cheltuie banii până la 31 august, ci să îndeplinească jaloanele și să încheie implementarea măsurilor eligibile până la termenul-limită al Mecanismului de Redresare și Reziliență (RRF). Toate jaloanele și țintele trebuie îndeplinite până la sfârșitul lunii august 2026, iar plățile efective pot continua ulterior, până la închiderea financiară a mecanismului.

Totuși, este puțin probabil ca Ungaria să poată utiliza integral toate fondurile rămase. Fiecare jalon neîndeplinit până la termenul final duce la pierderea sumelor aferente

Încă 6,4 miliarde de euro, deblocați

Noul premier ungar Peter Magyar şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au anunţat la sfârşitul lunii mai un acord privind PNRR-ul revizuit al Ungariei, care include măsuri pentru "consolidarea independenţei judiciare şi a statului de drept", consolidarea cadrului anticorupţie al Ungariei şi creşterea transparenţei în achiziţiile publice, printre altele. Acelaşi acord a permis deblocarea a 6,4 miliarde de euro din fondurile de coeziune ce revin Ungariei.

Fostul premier ungar Viktor Orban a fost în conflict permanent cu Comisia Europeană. Ca represalii, Comisia Europeană a blocat PNRR-ul Ungariei şi a activat împotriva Budapestei în decembrie 2022 noul mecanism de condiţionalitate ce-i permite să le suspende fondurile europene acelor ţări membre despre care consideră că încalcă statul de drept, suspendând astfel circa 23 de miliarde de euro din fondurile de coeziune ce revin Ungariei.