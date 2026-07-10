Coreea de Nord, decizie referitoare la  forța sa nucleară

Acest anunț a fost făcut joi în cadrul unei reuniuni extinse a Comisiei Militare Centrale a partidului aflat la putere, a indicat agenția de presă nord-coreeană. Printre măsurile militare adoptate în cadrul...

Acest anunț a fost făcut joi în cadrul unei reuniuni extinse a Comisiei Militare Centrale a partidului aflat la putere, a indicat agenția de presă nord-coreeană.

Printre măsurile militare adoptate în cadrul acestei reuniuni s-a numărat decizia de 'a consolida forța nucleară atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ și de a continua planul de normalizare, specializare și modernizare a bazelor militare', a precizat aceeași sursă.

Infrastructura tehnică a sistemelor de luptă urmează, de asemenea, să fie modernizată, iar Phenianul se va concentra pe 'accelerarea construcției de baze navale moderne', a mai scris KCNA.

În cursul reuniunii, liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că pacea și securitatea țării nu pot fi garantate decât de o 'armată puternică' și de neutralizarea tuturor amenințărilor, a continuat sursa.

Vezi și: Kim Jong Un intensifică planurile de înarmare nucleară a Coreei de Nord pe mare

Mai devreme în această lună, Kim Jong Un a supervizat un test de armament al distrugătorului de 5.000 de tone Kang Kon. Acest vas se răsturnase parțial anul trecut în timpul lansării la apă, înainte de a fi reparat.

Kim afirmase anterior că armata țării este în curs de 'a echipa Marina cu arme nucleare'.

Coreea de Nord s-a declarat în repetate rânduri un 'stat nuclear ireversibil' de la eșecul summitului din 2019 dintre Kim Jong Un și președintele american Donald Trump, din cauza divergențelor privind denuclearizarea țării și ridicarea sancțiunilor care o vizează, potrivit Agerpres.

Țara, izolată pe plan diplomatic, face obiectul mai multor serii de sancțiuni din cauza unui program nuclear pe care liderii săi s-au angajat să îl continue pentru a descuraja Statele Unite și Coreea de Sud.

Coreea de Nord și Coreea de Sud rămân tehnic în război, deoarece conflictul lor din 1950-1953 s-a încheiat cu un armistițiu și nu cu un tratat de pace. Ele sunt separate de o zonă demilitarizată de-a lungul frontierei, reamintește AFP. (Claudia Calotă)