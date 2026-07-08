Cel puțin șapte persoane au fost ucise în urma unor noi atacuri rusești asupra Ucrainei, în timp ce liderii NATO se reunesc în Turcia

Atac în Ucraina. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Rusia a lansat, în ultima săptămână, mai multe atacuri de amploare asupra capitalei ucrainene, Kiev, soldate cu zeci de victime. Numai în această lună, peste 50 de persoane și au pierdut viața în urma unei serii de atacuri cu rachete balistice și drone.

Cel puțin șapte oameni au murit în urma unor noi bombardamente rusești desfășurate în cursul nopții în mai multe regiuni ale Ucrainei, au anunțat autoritățile, cu doar câteva ore înaintea întâlnirii dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, programată în marja summitului NATO de la Ankara, notează Euronews.

O persoană a fost ucisă la Kiev, potrivit primarului Vitali Kliciko, care a precizat că mai multe depozite au luat foc după un atac cu rachetă. O primă explozie puternică s-a auzit în capitala ucraineană la scurt timp după miezul nopții, chiar înainte ca sirenele de alertă aeriană să fie activate. Este un incident rar, care indică o defecțiune a sistemului de avertizare și care a provocat panică în rândul locuitorilor orașului.

În sudul Ucrainei, în regiunea Nikolaev, o mamă și fiica sa au fost ucise după ce forțele ruse au lansat bombe aeriene ghidate, a declarat șeful administrației militare regionale, Vitalii Kim.

Alte două persoane au murit în regiunea Harkov, din nord estul Ucrainei, iar alte două și au pierdut viața în regiunea Herson, aflată în apropierea liniei frontului, au transmis oficialii locali.

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Rusia a intensificat atacurile asupra Kievului

În ultima săptămână, Rusia a intensificat atacurile asupra Kievului cu rachete balistice și drone. Potrivit autorităților ucrainene, aceste bombardamente au provocat peste 50 de decese numai în această lună.

Ucraina, lovită fără apărare. Nicio rachetă balistică rusă nu a fost interceptată în atacul de noaptea trecută. Zelenski cere NATO mai multe rachete Patriot / update

La summitul NATO de la Ankara, Volodimir Zelenski le cere aliaților să furnizeze noi stocuri de muniție pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot produse în Statele Unite. Aceste sisteme sunt considerate necesare pentru interceptarea rachetelor balistice rusești, care zboară cu viteză foarte mare și sunt dificil de doborât.

În paralel, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra așa numitei „flote din umbră” a Rusiei, formată din petroliere vechi folosite pentru exportul produselor petroliere, una dintre principalele surse de venit pentru economia rusă.

Comandantul forțelor ucrainene de drone a declarat că, în ultimele 72 de ore, 21 de nave rusești aflate în Marea Neagră și în Marea Azov au fost lovite.

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