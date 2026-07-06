Donald Trump cere un „ordin de restricţie” împotriva lui Meloni înaintea summitului NATO

Trump a postat o imagine cu premierul italian privindu-l cu adorație, cu titlul „Este necesar un ordin de restricție”. Foto: Agerpres

Președintele SUA, Donald Trump cere un „ordin de restricţie” împotriva premierului Italiei, Giorgia Meloni, înaintea summitului NATO de la Ankara.

Disputa dintre Donald Trump și Giorgia Meloni escaladează. Președintele SUA spune că are nevoie de un ordin de restricție împotriva premierului Italiei, cu o zi înainte de întâlnirea lor la summitul liderilor NATO de la Ankara, scrie The Telegraph.

Președintele SUA a postat pe platforma sa de socializare, Truth Social, o imagine cu premierul italian privindu-l cu adorație, cu titlul „Este necesar un ordin de restricție”, scris cu majuscule.

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Postarea a fost o referire evidentă la afirmațiile lui anterioare conform cărora Meloni l-ar fi „implorat” ca el să facă o fotografie cu ea, la summitul G7 din iunie.

Giorgia Meloni, considerată cândva cel mai apropiat aliat politic al lui Trump în Europa, l-a acuzat pe acesta de minciună. Ea a spus că afirmațiile sale au fost „complet inventate” și a insistat că „nici eu, nici Italia nu cerșim”.

Roma a anulat la scurt timp după aceea o vizită planificată în Statele Unite a lui Antonio Tajani, ministrul de Externe al Italiei.

Luni, după ultima invectivă de pe rețelele de sociale, surse au declarat presei italiene că guvernul de dreapta al lui Meloni nu avea de gând să riposteze în fața președintelui SUA. Meloni a decis să ignore ceea ce a fost considerat un atac nejustificat, au declarat sursele, dar asta nu i-a împiedicat pe aliații ei să intervină.

De unde a pornit conflictul dintre Trump și Meloni

„Trump este un bătăuș josnic și de doi bani. Solidaritate deplină cu prim-ministrul”, a scris Carlo Calenda, senator și liderul partidului centrist Azione, pe X.

Ruptura dintre cei doi lideri a început din cauza războiului lui Trump în Iran. Acesta a criticat-o într-un interviu acordat unui ziar italian pentru că nu a trimis nave de război italiene pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz.

„Sunt șocat de ea. Am crezut că a avut curaj, dar m-am înșelat”, a spus el în aprilie.

Această intervenție a venit după ce Meloni a declarat că războiul din Iran este ilegal și l-a apărat pe Papa Leon al XIV-lea de criticile „inacceptabile” ale lui Trump conform cărora pontiful era „indulgent în ceea ce privește criminalitatea”.

Ultima replică a președintelui are loc înainte de un summit NATO potențial dificil pentru dna Meloni, care a fost cândva numită „șoptitoarea lui Trump” a Europei.

Washingtonul a criticat dur liderii alianței pentru că nu au cheltuit mai mult pentru apărare și pentru că sunt mult în urma obiectivului de a cheltui 5% din produsul intern brut (PIB) pentru armată până în 2035.

La sfârșitul lunii iunie, dl Trump a declarat: „Am fost dezamăgit de Italia. Am fost dezamăgit de Regatul Unit.

Am fost dezamăgiți de Germania și Franța. Suntem dezamăgiți de majoritatea dintre ele.”