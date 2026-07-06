Ce îi deranjează cel mai mult pe hotelierii din România: Camere murdare, turiști în plus și obiecte care dispar / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @fabrikasimf

Camere lăsate într-o stare care necesită curățenie suplimentară, persoane cazate fără a fi trecute în rezervare și obiecte care dispar din camere se numără printre cele mai frecvente situații cu care se confruntă proprietarii unităților de cazare din România.

Aceste concluzii reies dintr-un sondaj realizat de platforma de rezervări Travelminit în rândul hotelierilor din țară, care scoate la iveală principalele provocări întâlnite în sezonul turistic, informează Agerpres.

Potrivit cercetării, aproape patru din zece proprietari afirmă că se confruntă des cu camere care necesită un efort suplimentar de curățenie după plecarea oaspeților. De asemenea, aproximativ o treime dintre respondenți spun că descoperă frecvent că în camere sunt cazate mai multe persoane decât cele declarate în momentul rezervării.

Una dintre cele mai frecvente surse de nemulțumire este legată de programul de check-in și check-out. Peste o treime dintre hotelieri spun că turiștii încearcă să ajungă mai devreme sau să plece mai târziu decât intervalele stabilite, fără o înțelegere prealabilă.

Pe lista regulilor încălcate se mai află fumatul în spațiile unde este interzis și comportamentul care afectează liniștea celorlalți turiști.

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Mulți turiști nu declară numărul real al persoanelor cazate

Sondajul arată că doar 27,8% dintre hotelieri spun că nu au avut niciodată probleme legate de numărul persoanelor cazate. În cele mai multe cazuri este vorba despre un copil care nu apare în rezervare, situație raportată de 38,9% dintre respondenți.

Alți 15,6% spun că au întâlnit cazuri în care au fost aduși doi sau mai mulți copii fără să fie declarați, iar 13,3% au descoperit un adult în plus față de rezervarea inițială.

Hotelierii au relatat și unele dintre cele mai surprinzătoare solicitări primite din partea turiștilor. Printre acestea se numără cereri de cazare la ora 7 dimineața, solicitarea ca ziua de cazare să fie calculată timp de exact 24 de ore din momentul sosirii sau încercarea de a caza 16 persoane într-o unitate destinată pentru doar patru oaspeți.

Unii turiști au cerut prelungirea gratuită a sejurului, au încercat să introducă în camere persoane care nu figurau în rezervare sau au solicitat hotelierilor să intervină în conflicte care nu aveau nicio legătură cu unitatea de cazare.

Mâncarea adusă din exterior creează probleme de curățenie

Aproape jumătate dintre hotelieri spun că oaspeții aduc foarte des alimente și băuturi din afara hotelului în camere. Alți aproape 25% afirmă că fenomenul este întâlnit frecvent.

Consecințele sunt vizibile în activitatea personalului de curățenie. Cei mai mulți proprietari reclamă pete și murdărie suplimentară, dar și resturi alimentare uitate în camere sau, în unele situații, apariția insectelor.

Ce obiecte dispar cel mai des din camere

Prosoapele rămân obiectele care dispar cel mai des din hoteluri. Pe următoarele locuri se află umerașele și vesela sau ustensilele din bucătării.

Hotelierii spun că, de-a lungul timpului, au constatat lipsa unor obiecte precum televizoare, telecomenzi, uscătoare de păr, cuverturi, perne decorative, tablouri, vaze, oale, cuțite și chiar un topor folosit pentru lemne.

Un proprietar a relatat că, înainte de plecarea turiștilor, dozatoarele de gel de duș și săpun lichid au fost desprinse din perete și golite complet.

Ce produse pot lua turiștii fără să plătească

Există însă și obiecte pe care oaspeții le pot lua legal din camere. Jumătate dintre hotelieri spun că produsele cosmetice de unică folosință pot fi luate fără costuri suplimentare.

În aceeași categorie intră papucii de unică folosință și apa oferită gratuit în cameră.

Daune materiale și despăgubiri cerute turiștilor

Mai mult de un sfert dintre hotelieri spun că au fost nevoiți, în ultimul an, să solicite despăgubiri pentru pagube provocate de turiști. Cele mai frecvente probleme sunt lenjeriile și prosoapele deteriorate, urmate de pereții zgâriați sau pătați și de obiectele sparte.

Dincolo de comportamentul turiștilor, proprietarii unităților de cazare spun că presiunea cea mai mare vine din creșterea costurilor de funcționare. 44,4% dintre respondenți indică majorarea cheltuielilor drept principala provocare a sezonului estival.

Alți hotelieri spun că trebuie să răspundă unor așteptări tot mai ridicate din partea clienților, în timp ce alții indică nivelul ridicat al concurenței sau gestionarea comportamentului turiștilor ca principale dificultăți.