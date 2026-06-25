Beach, Please! 2026 transformă Costineștiul în stațiune de lux. Cum justifică prețurile proprietarii de pensiuni

Prețurile explodează în Costinești în iulie 2026, când festivalul Beach, Please! transformă stațiunea într-unul dintre cele mai scumpe puncte de pe litoral. Datele din platformele de rezervări arată diferențe uriașe între o vacanță obișnuită și perioada 8 - 12 iulie, când cererea atinge nivel maxim. Și administratorii de pensiuni și hoteluri confirmă acest lucru.

Festivalul Beach, Please! are loc pe plaja Nibiru din Costinești și se desfășoară timp de cinci zile și cinci nopți, între 8 și 12 iulie 2026, cu program zilnic de concerte care începe după-amiaza și continuă până dimineața. Pe scene urcă artiști internaționali din zona hip-hop și trap, inclusiv nume precum Playboi Carti, Future, Don Toliver, Tyla și Quavo, alături de artiști români consacrați. Evenimentul este promovat ca cel mai mare festival de hip-hop din Europa de Est și atrage participanți din mai multe țări.

Pe Booking, cele mai scumpe oferte depășesc 30.000 de lei pentru cinci nopți. Un studio de 80 de metri pătrați ajunge la 34.104 lei, în timp ce un apartament cu patru dormitoare urcă la 21.767 lei. Alte opțiuni din zona centrală și aproape de plajă se situează între 14.000 și 16.000 de lei pentru același interval, cu apartamente și camere duble care se vând rapid, uneori cu doar câteva unități disponibile la prețul afișat.

În zona premium apar și camere de hotel sau vile care se apropie de 16.000 de lei pentru cinci nopți, în special acolo unde locația este aproape de plajă sau de zona de desfășurare a festivalului.

La polul opus, există și variante accesibile, dar mult mai rare în plin sezon de festival. Prețurile pornesc de la aproximativ 1.700 de lei pentru cinci nopți, iar unele camere simple ajung la 2.500 sau 2.800 de lei. Totuși, aceste opțiuni dispar rapid din oferte odată ce festivalul se apropie.

Pe Airbnb, situația este similară. O locuință completă ajunge la 16.977 lei, iar alte apartamente se situează între 4.000 și 10.000 de lei pentru perioada festivalului. Există și camere individuale la aproximativ 3.900 sau 4.200 de lei, dar și unități de tip vilă sau hotel care depășesc 9.000 de lei.

Alternativele se mută spre alte stațiuni

Drumul spre alte stațiuni devine parte din strategia de supraviețuire a turiștilor în fața prețurilor. În Eforie Nord, prețurile pornesc de la aproximativ 1.070 lei pentru cinci nopți, în timp ce alte camere ajung la 4.100 sau 5.200 de lei. Sunt apartamente care urcă la peste 8.000 sau chiar 11.000 de lei, în funcție de dotări și apropierea de plajă.

În Olimp, tarifele variază. O cameră poate costa 1.850 de lei, dar resorturile all inclusive ajung la peste 6.000 de lei. Există și apartamente sau hoteluri care depășesc 7.000 sau chiar 9.000 de lei pentru cinci nopți.

Mangalia rămâne una dintre zonele cu oferte mai echilibrate, dar și aici festivalul influențează prețurile. Camerele pornesc de la aproximativ 1.150 lei, iar hotelurile de pe faleză ajung la 3.600 lei sau chiar peste 5.000 de lei.

Din Eforie Nord până la Costinești sunt aproximativ 17 kilometri, un traseu care se parcurge în mod normal în 20 până la 30 de minute cu mașina, în funcție de trafic. Din Eforie Sud distanța scade la aproximativ 13 kilometri, ceea ce înseamnă în jur de 15 până la 25 de minute. Din Olimp până la Costinești sunt aproximativ 14 - 15 kilometri, adică tot 20 - 25 de minute de drum. Din Mangalia, distanța crește la aproximativ 20 - 21 de kilometri, ceea ce înseamnă 25 - 35 de minute în condiții obișnuite de trafic de vară. În perioada festivalului, aceste durate pot crește semnificativ din cauza fluxului constant de participanți.

Vocea proprietarilor: „Nu mai avem nimic liber în acele zile. Prețuri mai mari chiar și cu 100%”

Diferența dintre perioada festivalului și restul sezonului se vede și în discuțiile cu proprietarii. O gazdă din Costinești explică pentru DC News cum se modifică prețurile în funcție de calendar.

„Pentru aceeași cameră, în perioada festivalului este 5.400 de lei pentru cinci nopți. În septembrie, aceeași cameră costă 1.700 de lei pentru cinci nopți”, spune aceasta. În alte cazuri, explicația merge și mai sus, în funcție de poziționare și cerere. „Depinde de cameră, dar în perioada festivalului prețurile sunt mult mai mari decât vara normal. O cameră dublă ajunge și la 1.500 - 3.000 de lei pe noapte, mai ales dacă este aproape de plajă sau de zona festivalului”, adaugă ea.

„Eu am o locație mică. La mine au venit turiști care au fost și în anii trecuți. Din februarie erau rezervările deja făcute. Și, în general, au început din ianuarie-februarie. Cu jumătate de an înainte. Și să știți că și anul trecut a fost la fel. Și nu doar la mine, în toată zona. Pe ultima sută de metri mai apar în funcție de cum anunță artiștii. Dar turiștii știu că este festivalul mare și își fac rezervare din timp ca să pindă și un preț mai bun și garanția locului, până la urmă.

Prețurile în perioada festivalului sunt cam cu 50% mai mari. Mă refer la mine, personal. Adică, dacă o cameră este 200 de lei în mod obișnuit, e cam 250-300, 350 la două persoane. Deci cam 50-60% mai scump. Dar există locații cu majorări de 100%, dublu prețul în timpul festivalului. Și nu doar dublu, că am văzut niște scoruri de 1.000 de euro. Am văzut cu 1.500 de lei pe camera care eu știu cum arată și nu merită 1.500 de lei pe noapte”, a spus pentru DC News Mirela Popescu, administrator Casa Sunrise.

„Rezervările la noi s-au făcut din luna ianuarie și nu mai avem nimic liber. Referitor la prețuri, s-au cam dublat. În toată zona, nu doar la noi. Dacă e festival... așa e normal”, a mai spus pentru DC News administratorul unei pensiuni care a dorit să rămână anonim.

Costineștiul, în zilele festivalului, devine o piață cu reguli proprii

Beach, Please! 2026 transformă complet dinamica litoralului în sudul României. Cererea concentrată într-un interval scurt, rezervările făcute cu luni înainte și capacitatea limitată a stațiunii creează o piață în care prețurile nu mai urmează logica sezonului obișnuit.

Până la urmă, în Costinești prețurile pot fi mai mari, dar rămân doar contextul. În prim-plan rămân oamenii, serile de vară și senzația că timpul curge altfel pentru câteva nopți. Beach, Please! rămâne pentru mulți fix asta, o pauză scurtă, intensă, trăită până la capăt, pe care o așteaptă tot anul. La final, rămâne o idee pe care nu o găsim în platformele de rezervări. O viață avem, iar uneori contează mai mult să trăiești câteva zile din plin decât să le numeri în lei și comparații de preț.