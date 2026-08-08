Echipajul de pe Ambulanță care a oprit, în misiune, să-și cumpere pepeni a făcut ceva și mai grav. Rezultatele unei anchete fulger DSU

Sursă foto captură video/ Digi24

Ambulanța care a oprit, în misiune, pentru a-și cumpăra echipajul medical pepeni a atras atenția DSU. Ancheta fulger a scos la iveală o situație și mai gravă. Sancțiunile se ridică la 7000 de lei.

”În urma imaginilor apărute în spațiul public, referitoare la un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău care, în timpul transportului unor pacienți, ar fi oprit pentru efectuarea unor cumpărături, Departamentul pentru Situații de Urgență s-a autosesizat și a dispus efectuarea unei inspecții la nivelul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma verificărilor efectuate, echipa de inspecție a constatat, pe lângă aspectele care au făcut obiectul informațiilor apărute în mass-media, și alte deficiențe referitoare la modul în care a fost asigurată asistența medicală pe durata transportului.

Asistentul medical nu a însoțit pacienții minori

Astfel, s-a constatat că echipajul medical de urgență a transportat doi pacienți minori, fiecare fiind însoțit de câte un adult. Pe durata transportului, persoanele adulte au fost așezate pe scaunele din compartimentul medical și asigurate cu centurile de siguranță, ținând în brațe minorii, în timp ce șeful de echipaj, respectiv asistentul medical, s-a aflat în cabina conducătorului auto și nu a însoțit pacienții în compartimentul medical.

În aceste condiții, cei doi pacienți nu au beneficiat de monitorizarea și supravegherea medicală pe întreaga durată a transportului.

Totodată, în urma analizării fișelor de urgență prespitalicească întocmite pentru cei doi pacienți, echipa de inspecție a constatat că acestea nu cuprind informații relevante privind desfășurarea intervenției, respectiv ora la care au fost măsurate funcțiile vitale la preluarea pacienților și valorile parametrilor acestora, precum și valorile monitorizate pe durata transportului.

În contextul în care, pe durata transportului, pacienții nu au beneficiat de monitorizare medicală, aceste date nu au fost disponibile pentru consemnarea lor în fișele de urgență prespitalicească.

Pentru deficiențele constatate, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 7.000 de lei. De asemenea, la nivelul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău a fost dispusă declanșarea cercetării disciplinare, în vederea analizării conduitei personalului implicat și a stabilirii eventualelor măsuri administrative care se impun.

Departamentul pentru Situații de Urgență subliniază că acordarea asistenței medicale de urgență și transportul pacienților trebuie realizate cu respectarea strictă a procedurilor și a obligațiilor profesionale, siguranța și monitorizarea pacientului pe durata transportului reprezentând elemente esențiale ale actului medical de urgență” anunță DSU.