Muzeul Național de Istorie a României începe restaurarea Coifului de la Coțofenești

Coiful de la Coțofenești / Foto: Agerpres

MNIR începe restaurarea Coifului de la Coțofenești şi a lansat o pagină dedicată acestui proces.

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) a lansat o pagină dedicată restaurării Coifului princiar getic de la Coţofeneşti (https://www.mnir.ro/coiful-princiar-getic-din-aur-de-la-cotofenesti/), prin care publicul poate urmări etapele investigaţiilor şi ale procesului de conservare-restaurare a uneia dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului naţional.

"Muzeul Naţional de Istorie a României îşi propune să ofere publicului acces la informaţii privind investigaţiile de specialitate şi etapele procesului de restaurare a coifului. Datele referitoare la aceste demersuri sunt prezentate pe pagina special dedicată, găzduită de site-ul oficial al muzeului, www.mnir.ro. Pagina cuprinde informaţii despre etapele premergătoare restaurării, precum şi despre intervenţiile propriu-zise asupra piesei şi va fi actualizată constant, pe măsura avansării lucrărilor", informează muzeul într-un comunicat remis joi presei.

Prima etapă a investigaţiilor necesare fundamentării şi demarării procedurii de restaurare a constat în realizarea unei documentări imagistice complexe. Aceasta a avut ca obiectiv înregistrarea riguroasă a stării de conservare a coifului şi constituirea unei baze de referinţă pentru toate etapele ulterioare de cercetare, conservare şi restaurare.

Cea de-a doua etapă a programului de investigaţii a inclus un ansamblu complex de analize fizico-chimice non-invazive: microscopie optică şi digitală, spectroscopie de fluorescenţă de raze X (XRF), microscopie electronică de baleiaj (SEM), spectrometrie de raze X cu dispersie în energie (EDX), spectrometrie cu emisie de raze X indusă de protoni (PIXE) şi metalografie.

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Analizele au fost făcute de specialiști din România și Țările de Jos

Analizele au fost realizate prin colaborarea specialiştilor Muzeului Naţional de Istorie a României cu cercetătorii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (IFIN-HH) şi cu experţi ai Agenţiei Patrimoniului Naţional din Regatul Ţărilor de Jos.

Investigaţiile au urmărit caracterizarea materialelor şi a tehnicilor utilizate pentru realizarea coifului, evaluarea stării sale de conservare, precum şi identificarea modificărilor survenite la nivelul suprafeţei şi al structurii piesei.

Astfel, pe baza rezultatelor investigaţiilor de specialitate a fost elaborată strategia de conservare-restaurare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, strategie fundamentată pe principiile intervenţiei minime, compatibilităţii materialelor, reversibilităţii şi documentării integrale.

În urma evaluării documentaţiei de specialitate, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a emis aviz favorabil pentru începerea procesului de restaurare, în acord cu etapele şi metodologia prevăzute în strategia propusă, iar în perioada următoare se va demara prima etapă a intervenţiei directe asupra coifului.

Documentaţia a fost elaborată de o comisie interdisciplinară constituită la nivelul Muzeului Naţional de Istorie a României, formată din muzeografi, restauratori experţi în conservarea-restaurarea bunurilor arheologice din metal şi cercetători specializaţi în investigaţii fizico-chimice.

Pagina dedicată restaurării va fi actualizată constant, pe măsura desfăşurării intervenţiilor realizate în laboratorul Muzeului Naţional de Istorie a României.