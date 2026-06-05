Hoții Coifului de la Coţofeneşti, condamnați la închisoare. Cât vor sta în pușcărie

Un tribunal olandez i-a găsit vinovaţi pe cei trei suspecți acuzaţi de furtul Coifului de la Coţofeneşti şi a trei brăţări dacice de aur, obiecte din patrimoniul României împrumutate unui muzeu olandez, transmite vineri AFP. Cei trei inculpaţi au fost condamnaţi la câte 47 luni de închisoare.

Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări de aur au fost recuperate

Amintim că în luna aprilie 2026 Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări de aur au fost recuperate după furtul comis în 2025 la Muzeul Drents din Assen, Olanda.

Furtul Coifului de la Coțofenești a fost unul dintre cele mai mediatizate cazuri despre patrimoniul cultural românesc. Artefactul din aur, vechi de aproape 2.500 de ani este considerat una dintre cele mai valoroase piese ale tezaurului național. Acesta era expus într-un muzeu din Olanda, alături de trei brățări dacice de aur, în contextul unei expoziții internaționale.

Amplă anchetă în urma furtului de la Muzeul Drents

În urma furtului, autoritățile olandeze au deschis o amplă anchetă, în urma furtului consemnat în 2025. Mai multe persoane au fost identificate și trimise în judecată. Procurorii au acuzat că suspecții au sustras obiectele de patrimoniu în scopul obținerii unor câștiguri financiare majore.

Jaful a avut loc în jurul orei 03:25, în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025, în urma unei explozii care a spart geamurile și a cauzat pagube clădirilor muzeului.