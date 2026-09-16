Ciobanii protestatari au primit promisiuni după întâlnirea cu un consilier al lui Nicușor Dan. Cer și demiterea lui Alexandru Bociu, președintele ANSVSA

Sursa foto: Ion Motea / Protestul ciobanilor in Piața Victoriei

Ciobanii protestatari au ieșit de la discuțiile avute cu un consilier al lui Nicușor Dan. Ei spun că au primit promisiunea unor întâlniri cu reprezentanții noului Guvern, după formarea acestuia.

Printre principalele revendicări se află să nu mai fie omorâte oile, demiterea conducerii ANSVSA, dar și eliminarea taxelor și obligațiilor, care îi duc la faliment.

"Au făcut această promisiune că, după ce se va forma un nou guvern, vor avea discuții cu reprezentanții din guvern pe acest domeniu. Mi-au zis că, după ce o să se formeze noul guvern, o să ia legătura, iar propunerile care au venit și aici vor fi luate în considerare. Până nu avem guvern, ei nu pot să facă nimic", au declarat reprezentanții ciobanilor, în fața jurnaliștilor, după ce au ieșit de la Palatul Cotroceni.

Principala problemă evidențiată de ciobani este actuala conducerea a ANSVSA, despre care fermierii spun că Uniunea Europeană nu mai are încredere. De asemenea, ei acuză că președintele Alexandru Bociu nu are un dialog funcțional cu președintele Colegiului Medicilor Veterinari. Fermierii mai acuză că ANSVSA le-a impus multe taxe și obligații, care le falimentează afacerile.

Lista cu revendicările ciobanilor

1. Să nu mai fie omorâte oile

2. Redeschiderea urgentă a exportului, fără restricţii în comercializare

3. Scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate

4. Pajiştile să fie închiriate crescătorilor de animale la preţuri corecte

5. ITM-ul să nu mai amendeze crescătorii de animale

6. ANSVSA - stoparea taxelor impuse crescătorilor de animale pentru acţiunile sanitar-veterinare obligatorii

7. Folosirea păşunilor şi terenurilor agricole fără restricţii de mediu

8. Respect pentru fermieri şi medicii veterinari

9. ANSVSA să treacă în subordinea Ministerului Agriculturii

10. Radarul zootehnic în domeniul transportului de animale

11. Modificarea legii vânătorii şi scoaterea interdicţiei de păşunat pentru perioada 06 decembrie - 23 aprilie

12. Să nu mai fie amendaţi crescătorii de animale pentru că nu sterilizează câinii de la stână

13. Modificarea filei din carnetul de Comercializare - trebuie să fie penală

14. Modificarea legislaţiei pentru a se acorda despăgubiri de secetă pentru pajişti

15. Acoperirea de către stat a costurilor fermierilor în cazul măsurilor impuse pentru protejarea interesului sanitar-veterinar general. Când statul limitează posibilitatea de comercializare, trebuie să compenseze în mod corect prejudiciul economic produs

16. Dialog, soluţii, decizii reale şi un cadru legislativ eficient pentru salvarea fermelor, deschiderea pieţelor, păstrarea şi protejarea oieritului românesc ca sector economic strategic.