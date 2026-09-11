Fragmente de drone cu explozibil găsite pe plajele din Tulcea și Constanța

FOTO ILUSTRATIV: Fragmente de dronă pe plaja Corbu din Constanța. Captură video Digi24/Colaj DCNews

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a intervenit vineri, 11 septembrie 2026, pentru neutralizarea și recuperarea mai multor fragmente de drone aeriene descoperite pe litoralul românesc și în apele Mării Negre. În două dintre cazuri, geniștii au identificat încărcături explozive active, care au fost distruse în condiții de siguranță.

Intervențiile au fost desfășurate împreună cu Poliția de Frontieră, Garda de Coastă și Serviciul Român de Informații (SRI), anunță MApN într-un comunicat de presă remis DC News.

Seria incidentelor a început în cursul dimineții pe plajele din nordul litoralului.

Câșla Vădanei (ora 13:30): O echipă de geniști EOD din cadrul MApN a evaluat două fragmente de dronă aeriană eșuate pe țărm, în zona dintre Sulina și Sfântu Gheorghe. În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că resturile metalice nu conțineau încărcătură explozivă.

Periteașca (ora 15:18): Poliția de Frontieră a reperat în jurul orei 09:30 două fragmente de dronă. La sosirea echipelor speciale, s-a constatat că una dintre componente avea încărcătură explozivă activă. Pirotehniștii SRI au neutralizat elementul periculos pe loc, în siguranță, iar cel de-al doilea fragment a fost preluat de Garda de Coastă.

Alertă pe mare și dronă-interceptor descoperită la Edighiol-Periboina

Căutările și intervențiile au continuat în a doua parte a zilei, atât în larg, cât și la limita dintre județele Tulcea și Constanța:

Marea Neagră, la 46 de mile marine est de Midia (ora 16:00): Echipajul unei nave comerciale a semnalat prezența a două fragmente suspecte care pluteau în derivă. O navă de patrulare a Gărzii de Coastă a recuperat componentele din apă, stabilind că acestea nu prezentau pericol pirotehnic.

Edighiol-Periboina, județul Constanța (ora 17:55): În timp ce verificau din elicopter o zonă indicată de Garda de Coastă, militarii EOD ai MApN au localizat resturile a patru drone aeriene. Printre acestea se afla și o dronă-interceptor cu explozibil la bord. Toate elementele au fost securizate, iar încărcătura de luptă a fost neutralizată de echipă.

Potrivit MApN, instituțiile din sistemul de securitate națională rămân în stare de alertă ridicată și continuă monitorizarea spațiului aerian, terestru și maritim pentru prevenirea oricăror riscuri la adresa populației.