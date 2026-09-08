Cum au ajuns softurile de inteligență artificială să decidă ce credem, fără să ne dăm seama? Luican explică proporțiile acestei transformări / video

Cum au ajuns softurile de inteligență artificială să decidă ce credem, fără să ne dăm seama? Luican explică proporțiile acestei transformări / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @FreeWhaleMedia

Intrăm pe același site, dar vedem lumi diferite. Sociologul Marius Luican dezvăluie la DC News cum ajung algoritmii și AI-ul la „nivel deosebit de adânc”.

Privim toți în același ecran luminos, dar nimeni nu mai vede aceeași lume. Deschizi o pagină de știri sau dai scroll pe o platformă de socializare în autobuz, iar la zece centimetri de tine, omul de pe scaunul alăturat face exact același gest, la aceeași secundă. Doar că el trăiește deja într-o altă realitate: primește alte temeri, alți inamici, alte promisiuni salvatoare. Nu mai e vorba despre banalele reclame la pantofi sport care te urmăresc dintr-un magazin în altul fiindcă ai acceptat cookie-urile în grabă. Miza s-a mutat în convingerile noastre intime, în decizia de a pune ștampila pe un buletin de vot sau de a urî o tabără politică.

Tehnologia a depășit faza în care doar ghicea ce produse vrei să cumperi. Algoritmii moderni știu acum să vadă frustrările colective, să prevadă reacțiile emoționale și să ofere fiecărui alegător o versiune adaptată a realității. Despre această ruptura a discutat sociologul Marius Luican, invitat în studioul DC News, care a explicat cum două persoane care tastează aceeași adresă web pot ajunge să primească mesaje complet opuse, construite special ca să le susțină propriile prejudecăți.

Algoritmul care îți știe slăbiciunile înainte să le conștientizezi

Softurile din ziua de azi analizează tiparele de navigare, viteza cu care treci peste un clip, comentariile lăsate la nervi și orele la care ești cel mai vulnerabil în fața unui conținut alarmist. Rezultatul e o armă de convingere în masă, orientată pe segmente extrem de restrânse de populație.

Marius Luican explică proporțiile acestei transformări din online.

„Softuri care folosesc inteligența artificială pot să creeze profile, poate nu până la nivel de individ, dar oricum, profile deosebit de adânci și ulterior pot livra mesaje customizat, îndreptat către acele persoane. Deja se întâmplă astăzi în online, la nivel global, ca trei persoane sau cinci persoane care intră pe același site să vadă un site diferit. Site-ul cu totul, nu numai mesajul. Fiecare scriem același site și site-ul respectiv mă analizează, știe cine a intrat acolo, știe la ce mă aștept și să-mi livreze cu totul și totul alt mesaj”, susține sociologul la DC News.

Jurnalistul Val Vâlcu a întrebat: „Și asta e manipulare sau e satisfacerea nevoilor clientului? Luăm cookies ca să vă oferim o experiență mai plăcută de navigare”.

„Până acum așa a fost, până la nivelul inteligenței artificiale, acum nu mai e așa. Acum este manipulare și trebuie reglementată, pentru că vom avea identități ale unor candidați politici, care vor avea identități comunicate total antagonice, diferite, comunicate pe diferite tipuri de segmente, unul nu va avea nicio legătură cu celălalt. Iar 2024 v-a dovedit că lucrul ăsta este astăzi foarte posibil. Momentul acela în care, după momentul afișării rezultatelor la primul tur al alegerilor prezidențiale în 2024, erau discuțiile alea: `Bă, voi știți cine e Călin Georgescu?`/`Habar n-am, n-am auzit de el` și alții care spuneau: `Da, noi știm, îl urmărim de atâta timp`. Cum e plin netul de informații cu el? Era plin, dar era plin numai pentru unii, pentru alții nu era”, susține Marius Luican.