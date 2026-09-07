Incendiu într-un bloc din Sibiu, luni seară. 45 de persoane au fost evacuate

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45 de persoane au fost evacuate, luni seară, dintr-un bloc din municipiul Sibiu în care a izbucnit un incendiu. Din fericire, focul a fost lichidat de pompierii care au intervenit cu promptitudine la fața locului cu două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD.

Un incendiu a izbucnit, luni seara, într-un apartament dintr-un bloc situat pe strada Ţiglari din municipiul Sibiu. Pompierii au evacuat din imobil 21 de persoane, iar alte 24 s-au autoevacuat, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

Incendiul s-a manifestat generalizat la interiorul apartamentului, fiind lichidat în urma intervenţiei de urgenţă a pompierilor, a mai menționat ISU Sibiu.

Potrivit sursei citate, la faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD, suplimentate ulterior cu o autospecială de transport personal şi două echipaje ale Ambulanţei.

„Din bloc au fost evacuate de către pompieri un număr de 21 de persoane. Alte 2 persoane sunt monitorizate în apartamente. Un număr de 24 de persoane s-au autoevacuat din imobil“, au transmis reprezentanţii ISU Sibiu.

Pompierii acţionează pentru evacuarea fumului, intervenţia fiind în dinamică.

O femeie de 89 de ani a murit într-un apartament cuprins de flăcări din Călan

Duminică, o femeie în vârstă de 89 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-un apartament dintr-un bloc din orașul Călin. Alte 12 persoane au reușit să se evacueze după ce clădirea a fost cuprinsă de un fum dens.

Cauza probabil a incendiului a fost un scurtcircuit, a transmis ISU Hunedoara.

Pentru stingerea incendiului au intervenit echipaje de la subunităţile din Bretea Română şi Hunedoara, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă.